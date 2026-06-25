Trabzonspor'dan savunmaya Nijerya kulesi! Victory Maduabuchukwu...

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi. Bordomavili ekip, Macaristan ekibi Zalaegerszeg'de forma giyen Nijeryalı stoper Akpe Victory Maduabuchukwu'yu gündemine aldı. Fırtına, scout ekibinin uzun süredir takip ettiği 19 yaşındaki futbolcu için resmi temaslara başladı. Geçen sezon 13 maça çıkıp 1 gol kaydeden Victory'nin bonservis değeri 2 milyon euro olarak gözüküyor. Scout ekibinin tam not verdiği 1.95 boyundaki oyuncunun Chibuike Nwaiwu etkisi gösterebileceği konuşuluyor. Fiziksel gücü ve geriden oyun kurma becerisiyle futbol otoriteleri tarafından övgü toplayan Victory için modern bir 'kule stoper' profili çizdiği yönünde de yorumlar yapılıyor.