Trabzonspor'da Irankunda sürprizi! A Milli Takımımıza gol atmıştı

Trabzonspor, Watford'un sağ kanadını gündemine aldı: Nestory İrankunda. Bordo-mavililerin, hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen 20 yaşındaki yıldızın transfer şartlarını araştırdığı belirtiliyor. Avustralyalı futbolcu; sürati, atletizmi ve bire birde rakip eksiltme yeteneğiyle öne çıkıyor. 1.75 boyundaki oyuncu, geçtiğimiz sezon İngiltere Championship takımı Watford formasıyla 42 resmi maçta görev aldı. Bu periyotta 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. İrankunda, geçiş hücumlarındaki etkinliğiyle dikkat çekti. Futbol eğitimini bir dönem Bayern Munih bünyesinde geliştiren genç yıldız, profesyonel çıkışını ise Avustralya temsilcisi Adelaide United ile yaptı. Adelaide'de 61 maçta 16 gol ve 8 asist üreten İrankunda, bu performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

BİZE DE GOL ATTI

Avustralya'ya 2-0 yenildiğimiz Dünya Kupası maçında ilk golü atan İrankunda'nın güncel piyasa değeri 8 milyon euro. Kulübü ile 2030'a kadar sözleşmesi var.