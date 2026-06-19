2025-26 sezonunda son haftalara kadar şampiyonluk mücadelesinin içerisinde bulunan Trabzonspor, yeni yılda mutlu sona ulaşmak için sağlam bir kadro kurmaya hazırlanıyor. Şampiyonluk planları yapan bordo- mavililer, takımın önemli isimlerini tutma konusundaki ısrarını sürdürüyor. İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ın, Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu için yaptığı 20 milyon euro'luk teklif yönetim tarafından hiç düşünülmeden geri çevrildi. Ancak İngiliz ekibi, 22 yaşındaki oyuncu konusunda ısrarcı.

SADECE REKOR BİR ÜCRETLE AYRILABİLİR

Geride kalan sezonda sergilediği performansla büyük bir beğeni kazanan 22 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euro'nun üzerine çıkmaya hazırlanan Fulham, ilerleyen günlerde bir kez daha bordo-mavili takımın kapısını çalacak. Ancak şampiyonluk yolunda takımın omurgasını bozmak istemeyen yönetim sadece rekor bir teklif gelirse Chibuike'nin ayrılığını masaya yatıracak. İngiliz basını da Fulham'ın Chibuike transferindeki ısrarına geniş yer ayırırken, yeni teklifin rakamı belirsizliğini koruyor.

YARIM SEZONDA 3 GOL-1 ASİST!

Ara transfer döneminde Avusturya ekibi Wolfsberger'den 5.5 milyon euro karşılığında transfer edilen başarılı futbolcu, savunmadaki hamlelerinin yanı sıra hücumda da büyük bir katkı verdi. Sadece yarım sezonda bir stoper olmasına karşın 3 gole imzasını atan Chibuike, 1 de asist yaparak 4 skor katkısı verdi.