CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Chibuike Nwaiwu teklifine ret!

Trabzonspor'dan Chibuike Nwaiwu teklifine ret!

İngiliz ekibi Fulham’ın Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu için yaptığı 20 milyon euro’luk teklifi geri çeviren Trabzonspor yönetimi, takımın omurgasını bozmak istemiyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 06:50
Trabzonspor'dan Chibuike Nwaiwu teklifine ret!

2025-26 sezonunda son haftalara kadar şampiyonluk mücadelesinin içerisinde bulunan Trabzonspor, yeni yılda mutlu sona ulaşmak için sağlam bir kadro kurmaya hazırlanıyor. Şampiyonluk planları yapan bordo- mavililer, takımın önemli isimlerini tutma konusundaki ısrarını sürdürüyor. İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ın, Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu için yaptığı 20 milyon euro'luk teklif yönetim tarafından hiç düşünülmeden geri çevrildi. Ancak İngiliz ekibi, 22 yaşındaki oyuncu konusunda ısrarcı.

SADECE REKOR BİR ÜCRETLE AYRILABİLİR

Geride kalan sezonda sergilediği performansla büyük bir beğeni kazanan 22 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euro'nun üzerine çıkmaya hazırlanan Fulham, ilerleyen günlerde bir kez daha bordo-mavili takımın kapısını çalacak. Ancak şampiyonluk yolunda takımın omurgasını bozmak istemeyen yönetim sadece rekor bir teklif gelirse Chibuike'nin ayrılığını masaya yatıracak. İngiliz basını da Fulham'ın Chibuike transferindeki ısrarına geniş yer ayırırken, yeni teklifin rakamı belirsizliğini koruyor.

YARIM SEZONDA 3 GOL-1 ASİST!

Ara transfer döneminde Avusturya ekibi Wolfsberger'den 5.5 milyon euro karşılığında transfer edilen başarılı futbolcu, savunmadaki hamlelerinin yanı sıra hücumda da büyük bir katkı verdi. Sadece yarım sezonda bir stoper olmasına karşın 3 gole imzasını atan Chibuike, 1 de asist yaparak 4 skor katkısı verdi.

Fenerbahçe Skriniar'ın partnerini İspanya'da buldu!
İsmail Kartal istedi yönetim getiriyor!
DİĞER
Cüneyt Arkın'ın "Düşündükçe ağlıyorum" dediği o büyük sır ne? Yeşilçam efsanesinin gerçekleri ortaya çıktı!
İstanbul ulaşımında devrim! Halkalı-Arnavutköy metrosu bugün açılıyor: Başkan Erdoğan hizmete alacak
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan M. City çıkarması!
Mauro Icardi'ye sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yunus Akgün: İlk maçtan dersimizi aldık Yunus Akgün: İlk maçtan dersimizi aldık 05:33
Yunus Akgün: İlk maçtan dersimizi aldık Yunus Akgün: İlk maçtan dersimizi aldık 05:32
Mert Günok: İnşallah biz galip geleceğiz Mert Günok: İnşallah biz galip geleceğiz 05:11
Kaan Ayhan: Maçı sabırsızlıkla bekliyoruz Kaan Ayhan: Maçı sabırsızlıkla bekliyoruz 05:11
Bizim Çocuklar Paraguay maçına hazır Bizim Çocuklar Paraguay maçına hazır 05:11
Mert Günok: İnşallah biz galip geleceğiz Mert Günok: İnşallah biz galip geleceğiz 05:09
Daha Eski
Beşiktaş'tan Onana sürprizi! Transferde son durum... Beşiktaş'tan Onana sürprizi! Transferde son durum... 01:37
Kartal'ın ilk yardımcısı belli oldu! Efsane isim geri döndü Kartal'ın ilk yardımcısı belli oldu! Efsane isim geri döndü 01:37
Sezonun ilk transfer savaşı! F.Bahçe ve G.Saray'ın hedefinde... Sezonun ilk transfer savaşı! F.Bahçe ve G.Saray'ın hedefinde... 01:37
G.Saray'a sürpriz transfer önerisi! Süper golcü... G.Saray'a sürpriz transfer önerisi! Süper golcü... 01:37
Filenin Sultanları, Fransa'yı set vermeden devirdi! Filenin Sultanları, Fransa'yı set vermeden devirdi! 01:37
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! 01:37