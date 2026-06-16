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Trabzonspor'da gündem yeniden Adam Gnezda Cerin!

Geçtiğimiz yaz adı sıkça Trabzonspor ile anılan Panathinaikos'un merkez orta saha oyuncusu Adam Gnezda Cerin'in adı 1 yıl sonra yeniden bordo-mavililer ile anılmaya başlandı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2026 09:56
Trabzonspor'da gündem yeniden Adam Gnezda Cerin!

Geçtiğimiz yaz adı sıkça Fırtına ile anılan Panathinaikos'un merkez orta saha oyuncusu Adam Gnezda Cerin'in adı 1 yıl sonra yeniden Trabzonspor ile anılmaya başlandı. Yunan ekibi ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Sloven oyuncu için Yunan basınında dikkat çeken ifadeler yer aldı. Haberlere göre bordo-mavililer, orta sahada enerji, denge ve oyun kurma becerisi yüksek bir futbolcu arayışında ve Cerin'in bu özelliklerin tamamını taşıdığı düşünülüyor.

FIRTINA'YA UYGUN İSİM

Yunanistan'da yapılan yorumlarda, "Cerin, son yıllarda Panathinaikos'un oyun planında önemli bir yere sahip oldu. İstikrarlı performansı, savunma ve hücum arasındaki dengeyi sağlaması ve takımın oyun kurulumuna yaptığı katkılar sayesinde orta sahadaki en güvenilir isimlerden biri olarak gösteriliyor" denildi.

4.5 MİLYON EURO

2025 yaz transfer döneminde de Trabzonspor ile Cerin arasında temaslar olduğu iddia edilmişti. O dönemde Yunan basını, bordo-mavililerin Sloven oyuncu için 4.5 milyon euro civarında bir teklif yaptığını duyurmuştu. Ancak transfer olmamıştı.

KULÜPLER DOĞRULAMADI

Ne Trabzonspor ne de Panathinaikos, Cerin transferiyle ilgili çıkan haberlere henüz resmi bir açıklama getirmedi. Tarafların sessizliğini koruduğu süreçte, transferin ne kadar gerçekçi olduğu merak konusu oldu.

3 BÖLGEDE OYNUYOR

Slovenya Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden olan Adam Gnezda Cerin, Panathinaikos'ta gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekiyor.

Geçen sezon Pana ile 43 maçta 2 bin 434 dakika süre alan 2 gol atıp 2 de asist yaptı. Cerin, merkez orta sahanın yanında 10 numara ve ön liberoda da görev alabiliyor.

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