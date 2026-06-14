Trabzonspor'dan Bamba Dieng'e kanca! Pazarlıklar başladı

Trabzonspor, Felipe Augusto'nun transferinin gerçekleşmesi için Rus kulübü Zenit ile anlaştı. Fırtına, 22 yaşındaki Brezilyalı yıldızın yerine forvet takviyesi yapacak. Bordomavililerin hücum hattı için hazırladığı listede, Fransa Ligue 1 ekibi Lorient forması giyen 26 yaşındaki Senegalli santrfor Bamba Dieng ilk sıralarda yer alıyor. Sözleşmesi 30 Haziran 2026'da bitecek olan ve serbest statüye düşecek olan oyuncunun talibi çok. Karadeniz devinin kurmayları, elini çabuk tutarak tecrübeli futbolcunun menajeri ile masaya oturdu.

7 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

1.78 boyundaki futbolcu imza parası ve yıllık ücret olarak yüksek rakamlar talep etti. Bordo mavili kurmaylar, kendi tekliflerini sundu ve pazarlıklar devam ediyor. Senegalli yıldızın indirime gitmesi bekleniyor. Dieng, geçen sezon Ligue 1'de 22 maça çıktı. Sahada bin 219 dakika kaldı. 10 gol ve 1 asist üretti. Fransa Kupası'nda oynadığı 3 mücadelede ise rakip ağları 5 kez havalandırdı. Lorient onu 2023'ün Ocak ayında Marsilya'dan almıştı. O dönemde 7 milyon euro bonservis bedeli ödediler.

Yunus Emre SEL

TRABZONSPOR'A UYGUN MU?

Bamba Dieng, özellikle geçiş hücumları oynayan takımlarda etkili olabilecek bir forvet. Hızı sayesinde Süper Lig'de birçok savunmaya sorun çıkarabilir. Ancak sırtı dönük oyun ve hava toplarında dominant bir santrfor değildir. Trabzonspor'un aradığı profil hızlı, hareketli ve derin koşu yapan bir forvet ise katkı sağlayabilir.

OYUN STİLİ

Çok hızlı ve patlayıcı bir forvettir.

Savunma arkasına attığı koşular en büyük silahıdır.

Ceza sahasında fırsatçı bir bitirici olsa da zaman zaman son vuruşlarda istikrarsızlık yaşayabilir.

Pres gücü yüksektir ve geçiş oyununa uygun bir profildir.

TRABZONSPOR'DA NASIL KULLANILMALI?

Eğer Trabzonspor'da Paul Onuachu ile birlikte oynarsa oldukça ilginç bir ikili oluşabilir.

Paul Onuachu hava toplarını indirir.

Dieng boş alanlara koşar.

Onuachu stoperleri üzerine çeker.

Dieng arkaya sarkar.

Bu nedenle tek forvetten çok ikinci forvet veya hareketli santrfo