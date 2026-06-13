Trabzonspor'dan Edon Zhegrova sürprizi! Tsygankov olmazsa...

Şu ana kadar 8 oyuncuyu kadrosuna katan Trabzonspor'da hareketlilik devam ediyor. Sağ kanat transferine ağırlık veren Fırtına'da gündem yoğun. Girona'dan ayrılmaya hazırlanan Viktor Tsygankov'dan cevap bekleyen bordo-mavili ekip, olumsuz bir cevaba karşılık alternatif isimleri hazırda tutuyor. Karadeniz devi, Juventus'tan Edon Zhegrova'yı listesine dahil etti. Bonservis değeri 10 milyon euro olan Kosovalı futbolcunun uygun bir bedelle alınabileceği konuşuluyor. İtalyan ekibinin 27 yaşındaki futbolcuyu elden çıkarmak istediği ve tekliflere açık olduğu kaydedildi.

JUVENTUS GÖNDERMEK İSTİYOR

Karadeniz devinin, Zhegrova için istekli olduğu vurgulandı. Juventus'un 1.80 boyundaki yıldızı kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı ve teklif konusunda kolaylık sağlayacağı ifade edildi. İtalyan ekibiyle 2030'a kadar sözleşmesi olan Kosovalı futbolcunun da daha fazla forma giyeceği bir takımda oynamayı düşündüğü kaydedildi. Siyah beyazlılarda bu sezon 27 maçta forma giyen Zhegrova'nın Avrupa kupalarında yer alan bir takıma gitmek istediği belirtildi. Yönetimin çalışmaları sürdüreceği aktarıldı.

ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU

Zhegrova, hücumda çok yönlü futboluyla dikkat çekiyor. Kosovalı yıldız, sağ kanat, sol kanat ve orta sahanın solunda görev yapabiliyor. 27 yaşındaki futbolcu, sol ayağını etkili kullanabiliyor.

BİRE BİRDE ÇOK ETKİLİ

Sağ kanatta görev yapmasına rağmen Zhegrova sık sık içe kat ederek sol ayağıyla şut çekmesiyle tanınıyor. En güçlü yönleri arasında bire bir adam geçme, teknik kapasite, dar alanda çalım atabilme ve yaratıcı oyun bulunuyor. Özellikle açık alan bulduğunda savunmaları zorlayan bir kanat oyuncusudur.