Trabzonspor'da Wagner Pina damgası! Avrupa kulüplerinin gündeminde
Trabzonspor'da sona eren 2025/26 sezonunda gösterdiği performansla dikkat çeken isimlerden biri de Wagner Pina oldu. Pina, gösterdiği gelişimle Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2026 11:52
Bordo-mavili takımda dikkat çeken isimlerden biri de Wagner Pina oldu. Gösterdiği gelişimle Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken 23 yaşındaki sağ bek, geleceğin önemli yatırım projelerinden biri olarak görülüyor. Pina'nın market değeri 11 milyon euro.