CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Wagner Pina damgası! Avrupa kulüplerinin gündeminde

Trabzonspor'da Wagner Pina damgası! Avrupa kulüplerinin gündeminde

Trabzonspor'da sona eren 2025/26 sezonunda gösterdiği performansla dikkat çeken isimlerden biri de Wagner Pina oldu. Pina, gösterdiği gelişimle Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2026 11:52
Trabzonspor'da Wagner Pina damgası! Avrupa kulüplerinin gündeminde
Bordo-mavili takımda dikkat çeken isimlerden biri de Wagner Pina oldu. Gösterdiği gelişimle Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken 23 yaşındaki sağ bek, geleceğin önemli yatırım projelerinden biri olarak görülüyor. Pina'nın market değeri 11 milyon euro.
Aslan'dan Rusya'ya transfer çıkarması!
F.Bahçe'ye Brezilya Milli Takımı'ndan transfer!
DİĞER
Fenerbahçe'den çifte operasyon! Galatasaray'a transfer çalımı...
16 yıllık düğümü topuk kanı çözdü: Çöp konteynerinde cesedi bulunan bebeğin annesi gözaltında! | "Biri sahiplensin diye bıraktım"
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe eski futbolcusunu gündemine aldı!
F.Bahçe'de beklenen ayrılık!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da F.Bahçe'nin eski yıldızı hedefte! G.Saray'da F.Bahçe'nin eski yıldızı hedefte! 12:34
Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN maç bilgisi! Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN maç bilgisi! 11:37
F.Bahçe eski futbolcusunu gündemine aldı! F.Bahçe eski futbolcusunu gündemine aldı! 10:06
Ndour için dev rakam isteniyor! Ndour için dev rakam isteniyor! 10:24
"İnşallah bu yolun sonu şampiyonluk olur" "İnşallah bu yolun sonu şampiyonluk olur" 10:25
Aslan'dan Rusya'ya transfer çıkarması! Aslan'dan Rusya'ya transfer çıkarması! 10:56
Daha Eski
Montella'dan sakatlık açıklaması! Arda, Hakan ve Kenan... Montella'dan sakatlık açıklaması! Arda, Hakan ve Kenan... 06:18
Milliler Fransa'ya set vermedi! Milliler Fransa'ya set vermedi! 06:21
Kuzen, Dayı ve Cacık Kuzen, Dayı ve Cacık 07:30
Milliler Fransa'ya set vermedi! Milliler Fransa'ya set vermedi! 07:31
Montella'dan sakatlık açıklaması! Arda, Hakan ve Kenan... Montella'dan sakatlık açıklaması! Arda, Hakan ve Kenan... 07:31
F.Bahçe'ye Brezilya Milli Takımı'ndan transfer! F.Bahçe'ye Brezilya Milli Takımı'ndan transfer! 09:25