Trabzonspor Onana'ya kavuşuyor! Transfer imzaya kaldı
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: İngiliz basını, Trabzonspor’un Andre Onana’yı kadrosuna katmak için geri sayıma geçtiğini ve artık transferin bitme aşamasında olduğunu yazdı. (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 06:50
İngiliz spor yayıncısı talkSPORT'un haberine göre Trabzonspor transfer dönemine damga vuracak büyük bir hamleye imza atıyor. Geçtiğimiz sezon Karadeniz devinde kiralık oynayan dünyaca ünlü file bekçisi Andre Onana'nın Manchester United'dan ayrılması kesinleşti. Haberin detaylarında, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın "Onana ile anlaştık" dediği belirtildi. ManU'ya temelli olarak veda etmeye hazırlanan 30 yaşındaki eldivenin, bordo mavili formaya geri döneceği öne sürüldü. İngiliz basınının iddiasına göre transferin artık imza aşamasında olduğu ve resmi sözleşme detaylarının masada olduğu vurgulandı.