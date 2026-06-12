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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Ali Habeşoğlu hamlesi! Fenerbahçe'nin de gündemindeydi

Trabzonspor'dan Ali Habeşoğlu hamlesi! Fenerbahçe'nin de gündemindeydi

Trabzonspor'da gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavililerin Bodrum FK'da yıldızını parlatan, bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine aldığı 21 yaşındaki forvet Ali Habeşoğlu'nu takip ettiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2026 13:53
Trabzonspor'dan Ali Habeşoğlu hamlesi! Fenerbahçe'nin de gündemindeydi

Yerli rotasyonunu güçlendirmek adına çalışmalar yapan Trabzonspor'da Bodrum FK'da yıldızını parlatan 21 yaşındaki forvet Ali Habeşoğlu'nu takip ediyor. U21 Milli Takımımız'da da forma giyen 1.90 boyundaki genç golcünün durumu araştırılıyor. Teknik heyetin gelecek vaat eden yıldızın analiz edeceği ve rapor sunacağı belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDEYDİ

Fenerbahçe'nin Eski Gelişim Direktörü Tuncay Şanlı'nın Bordum FK-Çorum FK maçını tribünden takip ettiği ve Ali Habeşoğlu'nu izleyerek olumlu not tuttuğu daha önce basında yer almıştı.

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