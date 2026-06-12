Trabzonspor'dan Ali Habeşoğlu hamlesi! Fenerbahçe'nin de gündemindeydi

Yerli rotasyonunu güçlendirmek adına çalışmalar yapan Trabzonspor'da Bodrum FK'da yıldızını parlatan 21 yaşındaki forvet Ali Habeşoğlu'nu takip ediyor. U21 Milli Takımımız'da da forma giyen 1.90 boyundaki genç golcünün durumu araştırılıyor. Teknik heyetin gelecek vaat eden yıldızın analiz edeceği ve rapor sunacağı belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDEYDİ

Fenerbahçe'nin Eski Gelişim Direktörü Tuncay Şanlı'nın Bordum FK-Çorum FK maçını tribünden takip ettiği ve Ali Habeşoğlu'nu izleyerek olumlu not tuttuğu daha önce basında yer almıştı.