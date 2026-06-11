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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Andre Onana gelişmesi! Gelmezse...

Trabzonspor'da Andre Onana gelişmesi! Gelmezse...

Trabzonspor, Andre Onana için Manchester United ile anlaştı. 30 yaşındaki tecrübeli kalecinin cevabı bekleniyor. Onana gelmezse yine aynı kalite ve tecrübede yabancı bir eldiven transfer edilecek. İşte transferde yaşanan son gelişmeler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 06:50
Trabzonspor'da Andre Onana gelişmesi! Gelmezse...

İddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Trabzonspor, transferde ataklarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekibin, Andre Onana'nın kalması yönünde başlattığı girişimlerde önemli bir aşama kaydedildi. İngiliz kulübü Manchester United ile yapılan kiralama görüşmelerinde taraflar arasında ciddi bir pürüz yaşanmadığı ve transferin finansal çerçevesi konusunda ortak noktada buluşulduğu belirtildi. Onana'nın sözleşme süresi, maaş ve başarı bonusları dahil olmak üzere talep ettiği tüm şartlara olumlu yanıt verildiği öğrenildi. 30 yaşındaki kaleciden gelecek yanıt bekleniyor.

DİĞER İSİMLERE YÖNELECEK

Onana transferinde süreç olumlu ilerlese de Trabzonspor yönetimi işi şansa bırakmıyor. Buna göre, Onana olmazsa yönetim, listedeki diğer isimlere yönelecek. Karadeniz devinin, kaledeki kalite standardını düşürmemek adına her halükarda aynı tecrübe ve kalitede üst düzey bir yabancı kaleciyi alacağı belirtildi.

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