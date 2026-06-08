CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Dovbyk hamlesi! Ertuğrul Doğan bu kez transferi bitirmek istiyor

Trabzonspor'dan Dovbyk hamlesi! Ertuğrul Doğan bu kez transferi bitirmek istiyor

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, Başkan Ertuğrul Doğan’ın asbaşkanlık döneminde de çok istediği Ukraynalı forvet için yeniden girişim yapma kararı aldı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 06:50
Trabzonspor'dan Dovbyk hamlesi! Ertuğrul Doğan bu kez transferi bitirmek istiyor

Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Trabzonspor, art arda patlattığı bombalarla dikkat çekiyor. Bordo-mavili kulüp, golcü oyuncuyu geçmiş dönemlerde de renklerine bağlamak için yoğun mesai harcamış ancak transfer mutlu sonla bitmemişti. O dönem yönetimde "asbaşkan" olarak görev yapan Ertuğrul Doğan, şimdi de kulübün bir numaralı ismi olarak, bu yarım kalan hikayeyi tamamlamayı çok arzu ediyor.

YENİ BİR UKRAYNALI YILDIZ

Artem Dovbyk'i bu kez Trabzonspor'a kazandırmaya kararlı olan Başkan Ertuğrul Doğan'ın yıldız forveti Çizme'den koparıp Trabzon'a getirmek istediği öğrenildi. 28 yaşındaki tecrübeli forvet, takımdaki Ukraynalı oyuncular arasına yeni bir isim olarak eklenip eklenmeyeceğiyle ilgili kararı verecek. Geçtiğimiz sezon çok ciddi bir sakatlık yaşayan deneyimli yıldız bu nedenle 22 maç kaçırsa da sezonun bitimine iki hafta kala az da olsa süre almayı başardı.

ROMA'NIN YÜKSEK BEKLENTİSİ

İtalyan kulübü Roma, Ağustos 2024'te Artem Dovbyk'i Girona'dan 41 milyon euro bonservisle transfer etmişti. Roma'nın yaz transfer döneminde 28 yaşındaki Ukraynalı forveti düşük bir bonservis bedeline satmak istemediği belirtildi. İtalya Serie A ekibinin Dovbyk'ten para kazanmak istediği dile getirildi.

3 KEZ GOL KRALI OLDU

Artem Dovbyk, kariyeri boyunca 3 kez gol krallığı yaşadı. 28 yaşındaki forvet, 2023-24 sezonunda Girona formasıyla La Liga'da 24 gol atarak kral olurken, 2021-22 ve 2022- 23 sezonlarında da Dnipro'da iken Ukrayna'da gol krallığına erişmişti.

Cimbom'dan Barella sürprizi!
Aziz Yıldırım yeniden F.Bahçe'nin başkanı!
DİĞER
Suna Selen Münir Özkul ile neden boşandıklarını ilk kez açıkladı! "Taze kana ihtiyacım vardı"
CANLI | İran-İsrail arasında yine füze yağmuru! | Trump uyardı Netanyahu dinlemedi | "Saldırıyı durdurun"
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yıldırım'dan seçim sonrası ilk açıklamalar!
Icardi için çarpıcı sözler: Kendisinin teklif götürmesi gerekir
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid'de başkan yeniden Perez! Real Madrid'de başkan yeniden Perez! 01:53
Real Madrid'de başkan yeniden Perez! Real Madrid'de başkan yeniden Perez! 01:53
Filenin Sultanları Bulgaristan'ı mağlup etti! Filenin Sultanları Bulgaristan'ı mağlup etti! 01:45
Filenin Sultanları Bulgaristan'ı mağlup etti! Filenin Sultanları Bulgaristan'ı mağlup etti! 01:44
Aziz Yıldırım yeniden F.Bahçe'nin başkanı! Aziz Yıldırım yeniden F.Bahçe'nin başkanı! 01:30
Yıldırım'dan seçim sonrası ilk açıklamalar! Yıldırım'dan seçim sonrası ilk açıklamalar! 01:30
Daha Eski
Aziz Yıldırım destekçileri zaferi böyle kutladı! Aziz Yıldırım destekçileri zaferi böyle kutladı! 01:30
Oğuz Çetin'den Aykut Kocaman açıklaması Oğuz Çetin'den Aykut Kocaman açıklaması 01:29
Icardi için çarpıcı sözler: Kendisinin teklif götürmesi gerekir Icardi için çarpıcı sözler: Kendisinin teklif götürmesi gerekir 01:29
Hakan Safi: Aziz Başkanı tebrik ediyorum Hakan Safi: Aziz Başkanı tebrik ediyorum 01:29
İlk finalist F.Bahçe Beko! İlk finalist F.Bahçe Beko! 01:29
Sörloth'un yeni takımı açıklandı! Sörloth'un yeni takımı açıklandı! 01:29