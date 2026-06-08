Trabzonspor'dan Dovbyk hamlesi! Ertuğrul Doğan bu kez transferi bitirmek istiyor

Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Trabzonspor, art arda patlattığı bombalarla dikkat çekiyor. Bordo-mavili kulüp, golcü oyuncuyu geçmiş dönemlerde de renklerine bağlamak için yoğun mesai harcamış ancak transfer mutlu sonla bitmemişti. O dönem yönetimde "asbaşkan" olarak görev yapan Ertuğrul Doğan, şimdi de kulübün bir numaralı ismi olarak, bu yarım kalan hikayeyi tamamlamayı çok arzu ediyor.

YENİ BİR UKRAYNALI YILDIZ

Artem Dovbyk'i bu kez Trabzonspor'a kazandırmaya kararlı olan Başkan Ertuğrul Doğan'ın yıldız forveti Çizme'den koparıp Trabzon'a getirmek istediği öğrenildi. 28 yaşındaki tecrübeli forvet, takımdaki Ukraynalı oyuncular arasına yeni bir isim olarak eklenip eklenmeyeceğiyle ilgili kararı verecek. Geçtiğimiz sezon çok ciddi bir sakatlık yaşayan deneyimli yıldız bu nedenle 22 maç kaçırsa da sezonun bitimine iki hafta kala az da olsa süre almayı başardı.

ROMA'NIN YÜKSEK BEKLENTİSİ

İtalyan kulübü Roma, Ağustos 2024'te Artem Dovbyk'i Girona'dan 41 milyon euro bonservisle transfer etmişti. Roma'nın yaz transfer döneminde 28 yaşındaki Ukraynalı forveti düşük bir bonservis bedeline satmak istemediği belirtildi. İtalya Serie A ekibinin Dovbyk'ten para kazanmak istediği dile getirildi.

3 KEZ GOL KRALI OLDU

Artem Dovbyk, kariyeri boyunca 3 kez gol krallığı yaşadı. 28 yaşındaki forvet, 2023-24 sezonunda Girona formasıyla La Liga'da 24 gol atarak kral olurken, 2021-22 ve 2022- 23 sezonlarında da Dnipro'da iken Ukrayna'da gol krallığına erişmişti.