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Haberler Trabzonspor Onuachu için gelen o teklif reddedildi! Trabzonspor'dan flaş transfer kararı

Onuachu için gelen o teklif reddedildi! Trabzonspor'dan flaş transfer kararı

Trabzonspor, Nijeryalı gol kralı Paul Onuachu için Suudi Arabistan'dan gelen 11 milyon euroluk resmi transfer teklifini tereddüt etmeden reddetti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 06:50
Onuachu için gelen o teklif reddedildi! Trabzonspor'dan flaş transfer kararı
Trabzonspor, Nijeryalı gol kralı Paul Onuachu için Suudi Arabistan'dan gelen 11 milyon euroluk resmi transfer teklifini tereddüt etmeden reddetti. Bordo-mavili kulübün Başkanı Ertuğrul Doğan, Onuachu'nun asla satılık olmadığını belirterek bu teklifin onun gerçek değerini asla yansıtmadığını da vurguladı. 2.01 dev boyuyla ceza sahası içi bitiriciliği ve hava hakimiyeti tartışılamaz olan Onuachu'nun gelecek sezon da takımda kalması planlanırken, kulübün asla reddedemeyeceği bir teklif gelmesi durumunda ise yönetim kurulu bu konu hakkında bir durum değerlendirmesi yapacak.
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