Trabzonspor Girona'dan 2 isim için devrede! Tsygankov'un yanında golcü de gelecek

Transferde şaha kalkan Trabzonspor, forvet operasyonuna girişti. Augusto'nun Zenit'e 20 milyon euro'ya satılması söz konusu. Bunun gerçekleşme ihtimalinin artması sonrası bordo-mavililer forvet listesi hazırladı. Listenin başında yine Ukraynalı bir isim var: Vladyslav Vanat. İspanya ve Ukrayna basını, Girona forması giyen 24 yaşındaki forvet için Trabzonspor'un temaslara başladığını duyurdu. Haberde Karadeniz devinin, 1.82 boyundaki yıldızı, Girona'da forma giyen bir diğer Ukraynalı Viktor Tsygankov ile birlikte almaya çalıştığı iddia edildi.

15 MİLYON EURO'YA ALINDI

Girona, geçtiğimiz yaz Vanat'ı Dinamo Kiev'den 15 milyon euro'ya almıştı. Ukraynalı oyuncu, İspanyol ekibindeki ilk sezonda 29 maçta 10 gol attı ama takımının küme düşmesini engelleyemedi. Vanat, 2024-25'te Kiev formasıyla Ukrayna Premier Ligi'nde 17 gol atarak krallık koltuğuna oturmuş ve takımını şampiyon yapmıştı. Değeri 15 milyon euro olan ve kulübü ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun ayrılmak istemesi büyük avantaj. Bordo mavililer, bu avantajı kullanarak transferi bitirebilir.

TRABZONSPOR İLE İLİŞKİLERİ İYİ

Vanat'ın bağlı olduğu menajerlik şirketinin Zubkov, Cabral ve Malinovskyi ile çalışıyor olması da transferin önünü açabilir. Karadeniz devinin iyi ilişkileri avantaj sağlayabilir.

CİDDİ SAKATLIK YAŞADI

6 Nisan tarihinde sol bacağında ciddi bir tendon sakatlığı yaşayan Vanat'ın hazırlık kampına kadar hazır olabileceği dile getirildi. 8 maç kaçıran Ukraynalı forvet, yeni sezonda oynayabilecek.