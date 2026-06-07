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Haberler Trabzonspor Slovak gol kralı Trabzonspor'a! Polonya basınından flaş transfer iddiası

Slovak gol kralı Trabzonspor'a! Polonya basınından flaş transfer iddiası

Bordo mavililer, Lechia Gdansk ile bu sezon Polonya liginde gol krallığına ulaşan Tomas Bobcek ile de ilgileniyor. Slovak golcünün market değeri 8 milyon euro

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 06:50
Slovak gol kralı Trabzonspor'a! Polonya basınından flaş transfer iddiası

Polonya basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Trabzonspor'un Lechia Gdansk forması giyen Slovak golcü Tomas Bobcek için devreye girdiği öne sürüldü. 24 yaşındaki futbolcu geride kalan sezonda Polonya'da gösterdiği performansla şov yaptı. Slovak santrfor, çıktığı 30 maçta 20 gol + 6 asist üretti. Polonya Ligi'nde gol kralı olan Bobcek, hücum hattındaki etkinliğiyle, sezonun en dikkat çeken isimlerinin başında geldi. Kulübü ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.87 boyundaki yıldızın değeri ise 8 milyon euro.

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