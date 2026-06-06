TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Tsygankov icin rest çekti!

Trabzonspor, Viktor Tsygankov için temaslarını yoğunlaştırdı. Fırtına, Girona'ya 10 milyon euro'luk teklif yaptı. İspanyol ekibinin La Liga'dan düşmesinin ardından 1.78 boyundaki yıldızın, Ajax'a imza atabileceği konuşuluyordu. Karadeniz devinin kurmayları hem Girona'ya hem de Tsygankov'a "Karar verin" uyarısı yaptı. Önceki gün teknik direktör Fatih Tekke ile görüşen tecrübeli futbolcunun 7 Temmuz'da Ukrayna ile Danimarka arasında oynanacak milli maç sonrasında yanıt vereceği ifade edildi. Olumsuzluk durumunda yönetim alternatif isimlere yönelecek.

TAM BİR JOKER OYUNCU

1.78 boyundaki Tsygankov, sol ayağını son derece etkili kullanırken, asıl mevkisi olan sol kanat dışında 10 numara ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Hücumdaki yaratıcılığı, hızı, çalım yeteneği ve üst düzey oyun görüşüyle dikkat çeken Ukraynalı yıldız, alınması halinde takımın hücum gücüne seviye atlatabilir.