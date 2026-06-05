Trabzonspor'un 7. harikası Viktor Tsygankov! Ertuğrul Doğan müjdeyi verdi

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Trabzonspor, transfer piyasasını sallamaya devam ediyor. Kadrosuna peş peşe önemli isimleri katan bordo-mavili yönetimin son ve en büyük hedefi Girona'dan sağ kanat oyuncusu Viktor Tsygankov oldu. Haziran ayı yeni başlamışken 7. transferini bitirmek isteyen Karadeniz Fırtınası, bu hamleyle birlikte gövde gösterisi yapmayı amaçlıyor. Trabzonspor'un Ukraynalı yıldızla yaptığı görüşmeler son derece olumlu geçti.

TEKLİFTEN MEMNUN KALDI

28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Trabzonspor'un kendisine sunduğu projeden ve gelecek planlamasından fazlasıyla memnun kaldığı öğrenildi. Projeye onay veren Tsygankov'un kulübüyle olan anlık görüşmeler ise tüm hızıyla devam ediyor. Bordo-mavili yönetim, kulüp tarafıyla yürütülen sıkı pazarlıkları da olumlu sonuçlandırarak bu dev transferi kısa sürede resmiyete dökmeyi hedefliyor. Trabzonspor, 10 milyon euro seviyelerinde bir rakama transferi bitirmek istiyor.

FATİH TEKKE'DEN YAKIN TAKİP

Teknik Direktör Fatih Tekke, transfer çalışmalarını yakından izliyor. Başarılı teknik adam, Tsygankov ve Berkan Kutlu'yu kadrosunda görmeyi çok istiyor. Şu ana kadar yapılan hamlelerden de memnun olan Tekke'nin tatilde bile sıkı bir çalışma yaptığı ifade edildi.

SAVIOLO SIRADA

Fırtına'da sırada Noah Saviolo var. Portekiz ekibi Vitoria SC'den 22 yaşındaki kanat oyuncusuyla anlaşan Trabzonspor, kadrosunun önemli bölümünü şekillendirmiş oldu. Bordo-mavililer, Türkiye Kupası'nı kaldırdığı tarih olan 22 Mayıs'tan sadece 12 gün sonra 6 transferini yapmış oldu.

TSYGANKOV LİSTEMİZDE

Transferler hakkında bilgi veren Başkan Ertuğrul Doğan, "Viktor Tsygankov listede olan oyuncularımızdan. Haftaya 8-9'u bulacağız. Biz hızlı gidiyoruz" ifadelerini kullandı