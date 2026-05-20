Sezonu 69 puanla bitirdi

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ne 3-0 mağlup olan Trabzonspor, sezonu puansız kapattı. Haftalar öncesi Süper Lig'i 3. sırada bitirmeyi garantileyen Karadeniz devi, sezona 69 puanla nokta koydu.

MAKAS İYİCE AÇILDI

Trabzonspor, 2021- 22'deki şampiyonluğun ardından bu sezon yeniden zirve yarışının içinde yer aldı. 2022-23'te 57 puanla 6. sırada yer alan Fırtına, G.Saray'ın 31 puan gerisinde kalmıştı. 2023-24'te 67 puanla 3. sırayı alan bordo mavililer, zirvenin 35 puan gerisinde sezonu tamamladı. 2024-25'te fark 44'e kadar çıkmıştı.

ARADAKİ FARK KAPANDI

2025-2026 sezonunda tablo farklılaştı. Şampiyon Galatasaray 77 puana ulaşırken, Trabzonspor 69 puanda kaldı. Böylece zirve ile bordo-mavililer arasındaki fark 8 puana kadar düştü. Karadeniz devi, bazı kırılma maçlarında istediğini alamadı.

GEÇEN YILA 18 PUAN FARK

Karadeniz devinde geçtiğimiz sezona göre savunma ve hücum performansındaki gözle görülür iyileşme, toplanan puana da yansıdı. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezona göre 18 puan daha fazla topladı.

GALİBİYET ARTTI

Trabzonspor'un hem galibiyet sayısındaki artış hem de mağlubiyet sayısındaki ciddi düşüş, takımın oyun istikrarını bu sezon daha üst seviyeye taşıdı. Özellikle kritik maçlarda alınan sonuçlar, puan tablosunda üst sıralarda yer alınmasını sağladı.

DERBİ GALİBİYETİ SONRASI DÜŞÜŞ

Son haftalara kadar şampiyonluk yarışı içinde kalan Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmadan itibaren ise düşüş yaşadı. Bu sezonu 69 puanla 3. sırada bitiren bordomavili takım, bir önceki sezonu 51 puanla tamamlamıştı.

10. KEZ ÜÇÜNCÜ OLDU

Bordo-mavililer 10. kez ligi 3. sırada tamamladı. Ayrıca 9 ikincilik ve 9 da dördüncülük elde eden Karadeniz devi, toplamda 35 sezonu ilk 4 içinde bitirdi. Fırtına'nın en düşük derecesi ise 2001-02'de geldi. Ligi 14. sırada tamamlamıştı.