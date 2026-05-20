CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Sezonu 69 puanla bitirdi

Sezonu 69 puanla bitirdi

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ne 3-0 mağlup olan Trabzonspor, sezonu puansız kapattı. Haftalar öncesi Süper Lig'i 3. sırada bitirmeyi garantileyen Karadeniz devi, sezona 69 puanla nokta koydu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 06:50
Sezonu 69 puanla bitirdi

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ne 3-0 mağlup olan Trabzonspor, sezonu puansız kapattı. Haftalar öncesi Süper Lig'i 3. sırada bitirmeyi garantileyen Karadeniz devi, sezona 69 puanla nokta koydu.

MAKAS İYİCE AÇILDI

Trabzonspor, 2021- 22'deki şampiyonluğun ardından bu sezon yeniden zirve yarışının içinde yer aldı. 2022-23'te 57 puanla 6. sırada yer alan Fırtına, G.Saray'ın 31 puan gerisinde kalmıştı. 2023-24'te 67 puanla 3. sırayı alan bordo mavililer, zirvenin 35 puan gerisinde sezonu tamamladı. 2024-25'te fark 44'e kadar çıkmıştı.

ARADAKİ FARK KAPANDI

2025-2026 sezonunda tablo farklılaştı. Şampiyon Galatasaray 77 puana ulaşırken, Trabzonspor 69 puanda kaldı. Böylece zirve ile bordo-mavililer arasındaki fark 8 puana kadar düştü. Karadeniz devi, bazı kırılma maçlarında istediğini alamadı.

GEÇEN YILA 18 PUAN FARK

Karadeniz devinde geçtiğimiz sezona göre savunma ve hücum performansındaki gözle görülür iyileşme, toplanan puana da yansıdı. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezona göre 18 puan daha fazla topladı.

GALİBİYET ARTTI

Trabzonspor'un hem galibiyet sayısındaki artış hem de mağlubiyet sayısındaki ciddi düşüş, takımın oyun istikrarını bu sezon daha üst seviyeye taşıdı. Özellikle kritik maçlarda alınan sonuçlar, puan tablosunda üst sıralarda yer alınmasını sağladı.

DERBİ GALİBİYETİ SONRASI DÜŞÜŞ

Son haftalara kadar şampiyonluk yarışı içinde kalan Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmadan itibaren ise düşüş yaşadı. Bu sezonu 69 puanla 3. sırada bitiren bordomavili takım, bir önceki sezonu 51 puanla tamamlamıştı.

10. KEZ ÜÇÜNCÜ OLDU

Bordo-mavililer 10. kez ligi 3. sırada tamamladı. Ayrıca 9 ikincilik ve 9 da dördüncülük elde eden Karadeniz devi, toplamda 35 sezonu ilk 4 içinde bitirdi. Fırtına'nın en düşük derecesi ise 2001-02'de geldi. Ligi 14. sırada tamamlamıştı.

G.Saray'da 3 yıldız için karar çıktı!
G.Saray'a bedava dünya yıldızı!
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Albayrak Doktrini Türkiye'yi enerji devine dönüştürdü: Güneydoğu'da petrol kuleleri yükseliyor
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Kim Min-jae şoku!
G.Saray'da ayrılığa onay çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Brighton’da sezonun oyuncusu Ferdi! Brighton’da sezonun oyuncusu Ferdi! 01:21
Brighton’da sezonun oyuncusu Ferdi! Brighton’da sezonun oyuncusu Ferdi! 01:20
Tottenham'dan kritik kayıp! Tottenham'dan kritik kayıp! 00:19
Tottenham'dan kritik kayıp! Tottenham'dan kritik kayıp! 00:18
Conte'den flaş karar! F.Bahçe... Conte'den flaş karar! F.Bahçe... 00:17
Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! 00:17
Daha Eski
G.Saray'a bedava dünya yıldızı! G.Saray'a bedava dünya yıldızı! 00:17
Premier Lig'de şampiyon Arsenal! Premier Lig'de şampiyon Arsenal! 00:17
Süper Lig'de tescil gelişmesi! Süper Lig'de tescil gelişmesi! 00:17
İşte Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü İşte Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü 00:17
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi kaç transfer yapacaklar? Aziz Yıldırım ve Hakan Safi kaç transfer yapacaklar? 00:17
F.Bahçe'ye 50 milyon Euro'luk forvet! F.Bahçe'ye 50 milyon Euro'luk forvet! 00:16