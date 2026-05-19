Fırtına'da transfer mesaisi yoğunlaştı

Trabzonspor, bu sezon başarılı bir performans gösteren Ernest Muçi için Beşiktaş'la görüşen ve 8 milyon 500 euroluk satın alma opsiyonunu kullanma kararı almıştı.

Kulüp tarihinin en pahalı transferine imza atan yönetim kurulunun, transfer için çalışmalara yoğun şekilde devam ediyor. Bordo-mavililerin gelecek sezon öncesi kadrodan bazı isimleri çok ciddi rakamlara satarak, transfer bütçesi de oluşturması bekleniyor. Karadeniz devi, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı da gözeterek mesaisini sıklaştırdığı kaydedildi.