Trabzonspor'da kupa ve ötesi! İşte Fatih Tekke'nin ilk 11'i

Trabzonspor bugün 20.30'da Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne rakip olacak. Ankara'daki maçı geçerse finalde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak büyük finalde kupayı kaldırmak bordo-mavililerin gelecek sezon planlaması için büyük önem taşıyor. Sezonu 3. bitirmeyi garantileyen Fırtına zaten Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek. Ama Türkiye Kupası şampiyonu olarak Avrupa biletini alırsa birçok avantajı da cebine koyacak. Sezonu 23 Temmuz yerine 20 Ağustos'ta açacak. Kısacası kupa finali, yeni sezon kaderini doğrudan belirleyecek. Fatih Tekke ve öğrencileri hem sezonu kupayla tamamlamak hem de Avrupa Ligi'ne direkt Play-Off'tan katılmak istiyor.

KAZANIRSA TAKVİM ÇOK RAHAT

Play-Off maçları ağustos ayının sonunda oynanacağı için Fırtına'nın önünde hem transfer hem de sezona iyi hazırlanmak için önemli bir süre olacak. Fakat kupanın kazanılmadığı senaryoda, yönetimin transferde çok hızlı davranması gerek. Trabzonspor lig 3.'sü olduğu için Avrupa Ligi bileti aldığında 2. ön eleme turundan organizasyona katılacak. Bu maçlar 23 Temmuz'da. Yani Dünya Kupası Finali'nden sadece 4 gün sonra. 2. ön eleme, 3. ön eleme ve Play-Off aşamaları olmak üzere 6 karşılaşmalık bir takvim Fırtına'yı bekleyecek. Bu durumda sezon hazırlıklarının Haziran'ın 20'si gibi başlaması gerekiyor. Tekke, kupayı çok istiyor.

ÜST ÜSTE 3. KEZ

Bordo-mavili takım, 2023-24 sezonunda Beşiktaş ile oynadığı kupa finalini 3-2 kaybederken, 2024-25'te de Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Fırtına, Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni elerse üst üste 3. kez kupada finale yükselme başarısı gösterecek.

KONYA İLE İLK KEZ OYNAYACAK

Fırtına, Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni elemesi halinde TÜMOSAN Konyaspor ile ilk kez final oynayacak. İki takım arasında bu sezon ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-1, Konya'daki karşılaşmayı da ev sahibi takım 2-1 kazanmıştı.

TEKKE İLK PEŞİNDE

Fatih Tekke futbolculuğu döneminde bordo-mavili takımla iki kez Türkiye Kupası kazandı. Tekke, şimdi teknik direktör olarak da Trabzonspor'a kupa amaçlıyor. 48 yaşındaki çalıştırıcı teknik direktörlük kariyerinde ilk kupasına uzanmayı hedefliyor.

KADRODA 3 EKSİK

Karadeniz devinde Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor. Bu üç futbolcu bugün yok. Fatih Tekke'nin stoperde yine Salih'e görev vermesi bekleniyor.

KUPADA 294. MÜCADELE

Bordo-mavililer, Natura Dünyası Gençlerbirliği maçıyla kupada 294. maçına çıkacak. Geride kalan 293 karşılaşmada bordo-mavili ekip 177 galibiyet, 55 beraberlik ve 61 yenilgi aldı. Filelere 510 gol gönderen Karadeniz devi, kalesinde ise 236 gol gördü.

9 KEZ MUTLU SONA ULAŞTI

Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 17 kez final oynayan bordo-mavililer, 9 kez kupayı müzesine götürerek Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından organizasyonda en çok şampiyonluk yaşayan üçüncü kulüp konumunda yer alıyor.

TOPLAM 8 MAÇ YAPTILAR

Trabzonspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği kupada bugüne kadar 8 kez kozlarını paylaştı. Bordo-mavililer 6 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, Ankara ekibi ise 1 kez sevinen taraf oldu. Karadeniz devi, attığı 18 gole karşılık, ağlarında 7 gole engel olamadı.

TARİHİ ZAFERLER

Fırtına, Türkiye Kupası zaferlerini 1976-77 ve 1983-84'te Beşiktaş karşısında elde etti. 1977-1978'de Adana Demir, 1991-92'de Bursa, 1994-95'te Galatasaray, 2002-03 ve 2003-04'te Natura Dünyası Gençlerbirliği, 2009-10'da Fenerbahçe ve 2019-20'de Alanyaspor karşısında aldı.

FIRTINA ATV'DE

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bugün 20.30'da G.Birliği'nin konuğu olacak. ATV'den yayınlanacak bu maçı kazanmak isteyen Fırtına, finalde TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi olmak istiyor. Kupada bu sezon A Grubu'nda mücadele eden bordo-mavililer, Alanya'ya sahasında 1-0 yenilirken; deplasmanda İstanbulspor'u 6-1 mağlup etmişti. Ardından da evinde Fethiyespor'u 3-0 ve konuk olduğu Başakşehir'i 4-2'lik skorlarla geçen bordo-mavililer, 9 puanla çeyrek final biletini aldı. Bu turda da Karadeniz devi, 90 dakikası ve uzatmaları golsüz sona eren mücadelede Samsunspor'u penaltılar sonucu 3-1'le eleyerek yarı finale yükseldi.

G.BİRLİĞİ'NDE KADRO KRİZİ

Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde kadro sıkıntısı var. Kelven'den sonra Kasımpaşa maçında sakatlanan hücum oyuncusu Koita da sezonu kapattı, Varesanovic ayrıldı. Onyekuru ve Niang idmana çıkmıyor. Zuzek, Oğulcan ve Abdurrahim Dursun'da da hafif sakatlıklar var.

NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Diabate, Goutas, Pereira, Hanousek, Dele-Bashiru, Traore, Oğulcan, Metehan, Cihan, Tongya.

Trabzonspor: Onana, Pina, Salih, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.