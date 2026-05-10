Trabzonspor'dan sol kanat hamlesi! Bir dönem Süper Lig'de oynamıştı

Fırtına, kanat transferi için girişimlerine devam ediyor. Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda hücum organizasyonlarını hızlandıracak, bire birde etkili ve skor katkısı yüksek oyuncular üzerinde yoğunlaşıldı. Gündemdeki en dikkat çekici isimlerden birisi de Joseph Paintsil. Daha önce Ankaragücü forması giyen Paintsil, Süper Lig atmosferini yakından tanıyor. 28 yaşındaki futbolcunun özellikle geçiş oyunlarındaki etkinliği, adam eksiltme becerisi ve çok yönlü hücum karakteri teknik heyetin dikkatini çekmiş durumda. Sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve forvet hattında da görev yapabilen Ganalı yıldızı Teknik direktör Fatih Tekke istiyor.

BONSERVİS DETAYI TRABZON'U UMUTLANDIRDI

La Galaxy ile bir yıllık sözleşmesi kalan Paintsil'in değeri 6 milyon euro olarak gözüküyor. 1.69 boyundaki futbolcunun serbest kalma ihtimalinin de olduğu vurgulandı.