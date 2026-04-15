Trabzonspor, RAMS Başakşehir FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında oynayacağı RAMS Başakşehir FK maçı hazırlıklarını 15 Nisan Çarşamba günü yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bordo-mavililer, saat 15.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde dar alan oyunu oynandı.
Trabzonspor, hazırlıklarına 16 Nisan Perşembe günü saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.