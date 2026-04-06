Şehirde büyük coşku

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 06:50
Süper Lig'in 28. haftasında sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, taraftarlarına büyük mutluluk yaşattı. Maçın ardından Trabzonsporlu taraftarlar galibiyeti, kolbastı ve horon oynayarak coşkuyla kutladı. Kent merkezi ve stadyum dışında toplanan kalabalık, sevinç gösterilerinde bulundu. Bazı taraftarlar araçları ile şehir turu attı, takımlarının bayraklarını dalgalandırdı.