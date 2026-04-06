İstanbul’dan 26 puan

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı 2-1 yenerek şampiyonluk iddiasını artıran Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde bu sezon İstanbul takımları karşısında iyi bir grafik sergiliyor. 28 haftada 63 puanla bir maçı eksik Galatasaray ile puan farkını 1'e indiren bordo-mavililer, bu sezon İstanbul takımları karşısında sadece Fenerbahçe'ye mağlup oldu. İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 12 müsabakaya çıkan Karadeniz devi, bu mücadelelerde 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı ve 26 puan topladı.
Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 06:50
