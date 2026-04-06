Alnınızdan öpüyorum

Trabzonspor'da 2-1'lik Galatasaray zaferinin yankıları sürüyor. 882 günlük derbi hasretini bitiren ve Süper Lig'de şampiyonluk yarışında çok iddialı bir konuma gelen bordo- mavililer büyük bir mutluluk yaşadı. Derbi galibiyetinin ardından soyunma odasında hem Teknik Direktör Fatih Tekke hem de Başkan Ertuğrul Doğan futbolcuları tek tek kutladı. Kendisinden 5 kat fazla bütçelerle kurulan takımlarla şampiyonluk mücadelesi veren öğrencilerine seslenen Teknik Direktör Fatih Tekke, "Sizinle gurur duyuyorum" dedi ve alınlarından öptü.

TEBRİK EDİYORUM SİZİ

Galatasaray galibiyetinin ve bu sezon yakalanan başarının baş mimarlarından olan Teknik direktör Fatih Tekke, soyunma odasına koşarak oyuncularına kısa bir konuşma yaptı. Başarılı teknik adam bu konuşmada, "Tebrik ediyorum sizi galip geldiğiniz için değil. Son yıllarda bu kadar karakterli inanarak oynayan bir takım görmedim ben. Sadece bizim gelenek ve göreneklerimizde yapılacak tek bir şey var, alınlarınızdan öpüyorum" ifadelerini kullandı. Daha sonra futbolcuları tek tek dolaşarak alınlarından öpen Tekke'nin çok duygulandığı öğrenildi.

TEKKE YAYLADA KUTLADI

Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, zaferin yorgunluğunu yaylada attı. Efsane futbolcu Ali Yılmaz ile karda çıplak ayakla güreşen Tekke'nin keyifli olduğu görüldü. Fatih Tekke'nin o anları, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

GURUR DUYUYORUZ

BaşkanErtuğrul Doğan da önce saha kenarında ardından soyunma odasında duygularına hakim olmakta zorlandı. Futbolcuları tek tek tebrik eden Başkan Doğan, "Çok güzel bir hikaye yazıyorsunuz, sizinle gurur duyuyoruz" dedi. Galatasaray maçıyla birlikte şehirde, "Şampiyonluk" söylemleri ön plana çıkarken, hem Fatih Tekke hem de Ertuğrul Doğan biraz daha temkinli olunması çağrısında bulundu. Ancak kendilerinden 5 kat fazla bütçeyle kurulan rakiplerine karşın verilen zirve mücadelesi "Peri masalı!" olarak yorumlandı.