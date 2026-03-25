Trabzonspor transferde Matviy Ponomarenko'yu radarına aldı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Süper Lig devlerinden Trabzonspor, yaz transfer dönemi için kolları sıvadı. Fırtına'nın son olarak Ukraynalı golcü Matviy Ponomarenko ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Süper Lig'de bu hafta Galatasaray ile zirve yarışında çok kritik bir maça çıkacak olan Trabzonspor ile ilgili yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.

Sabah'ın derlediği habere göre; Ukrayna'da yayın yapan iki farklı spor sitesinde, bordo-mavili kulübün Dinamo Kiev forması giyen Matviy Ponomarenko'yu takip altına aldığı yazıldı.

Kadrosunda hâlâ Ukraynalı futbolcular Arseniy Batagov ile Oleksandr Zubkov'u bulunduran Karadeniz ekibinin, genç forveti yakından takip ettiği ve transfer için hamle yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Altyapıdan yetiştiği kulübünde iki sezondur A takım düzeyinde forma giyen 20 yaşındaki santrforun, özellikle son dönemde artırdığı performansıyla İngiliz ve İspanyol kulüplerinin de ilgisini çektiği ancak Trabzonspor'un transfere daha istekli yaklaştığı vurgulandı.

Haberde, Dinamo Kiev'de 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunun Ponomarenko için 10 milyon Euro'luk bonservis beklentisi olduğu belirtildi.

Potansiyeli yüksek olan genç futbolcu, bu sezon forma giydiği 24 karşılaşmada 18 gol, 2 asistilik performans sergiledi.

DİĞER
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fikret Orman gözaltına alındı Fikret Orman gözaltına alındı 01:47
Trabzonspor-F.Bahçe maçındaki olaylar hakkında karar çıktı! Trabzonspor-F.Bahçe maçındaki olaylar hakkında karar çıktı! 01:14
Anadolu Efes'ten bir kayıp daha! Anadolu Efes'ten bir kayıp daha! 01:14
R. Madrid'in göz bebeği G.Saray'a! R. Madrid'in göz bebeği G.Saray'a! 01:14
TFF resmen duyurdu! İşte Avrupa kupalarına katılacak takım sayımız... TFF resmen duyurdu! İşte Avrupa kupalarına katılacak takım sayımız... 01:14
F.Bahçe Beko Sırbistan'da kaybetti! F.Bahçe Beko Sırbistan'da kaybetti! 01:14
Daha Eski
Yıldız isim MLS ekibine transfer oldu! Yıldız isim MLS ekibine transfer oldu! 01:14
F.Bahçe'den flaş 'sosyal medya' açıklaması! F.Bahçe'den flaş 'sosyal medya' açıklaması! 01:14
Türkiye Kupası yarı final programında değişiklik! Türkiye Kupası yarı final programında değişiklik! 01:14
Noa Lang sakatlığında son durumu açıkladı! Noa Lang sakatlığında son durumu açıkladı! 01:14
F.Bahçe için kaçan balık büyük oldu! F.Bahçe için kaçan balık büyük oldu! 01:14
F.Bahçe'de o yıldız milli takıma gitmedi! F.Bahçe'de o yıldız milli takıma gitmedi! 01:14