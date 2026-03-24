Tarihi bir fırsat

Trendyol Süper Lig'in 27. haftası sonunda 60 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, Fatih Tekke ile geçen sezon sonundakinden daha fazla puan topladı. Geçen yıl 36 maç sonunda 13 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyetle 51 puanla ligi 7. bitiren bordo-mavililer, bu sezon daha başarılı bir grafik gösteriyor. Fırtına, 27 hafta sonunda 18 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyetle 60 puan elde ederek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde üçüncü sırada zirve yarışını sürdürüyor. Şu an geçen sezon lig sonundan 9 puan daha fazla toplamayı başardı

ŞAMPIYONLUK SONRASI EN IYI DÖNEM

Karadeniz devi, şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonundan sonra en iyi dönemini geçiriyor. Şampiyonluk yaşadığı sezonun 27. haftasını 66 puanla lider kapatan Trabzonspor, sonraki sezonlarda bu istatistiğin uzağında kaldı. Bordo-mavililer, 2022-23'te 44 puanla 6'ncı, 2023-24'te 46 puanla 3'üncü sırada yer alırken, 2024-25'in aynı döneminde ise 36 puanla 10. sırada yer bulabildi. Bordo-mavili takım, bu sezon da 27. hafta sonunda 60 puanla 3. sırada yer alarak, son 4 sezon içindeki en iyi dönemini geride bıraktı.

ZIRVEYLE FARKI 1 PUANA INDIRME ŞANSI

Trabzonspor, 4 Nisan Cumartesi günü ağırlayacağı lider Galatasaray'ı mağlup etmesi halinde rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e indirecek. Bir maç eksiği bulunan sarı-kırmızılı takım karşısında şampiyonluk yolunda çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak Karadeniz devi, 2021-2022 sezonunda şampiyon olduğu dönemin ardından ilk kez böyle bir fırsat yakaladı. Aynı puana sahip olduğu Fenerbahçe'nin averajla gerisinde üçüncü sırada haftaya girecek Karadeniz ekibi, Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmaya odaklanacak.

KADERLERİ BELİRLEYECEK

Fırtına, 4 Nisan Cumartesi günü Akyazı Papara Park'ta lider Galatasaray'ı konuk edecek. Saat 20:00'de başlayacak maç, Süper Lig'de belki de sezonun kaderini belirleyecek. Her iki takım da şimdiden bu maçın stratejisi için kurmaylarıyla planlar yapıyor.

AKYAZI'DA BÜYÜK KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile birlikte 60 puana sahip olan Trabzonspor, bir maçı eksik 64 puana sahip olan Galatasaray'ı yenmesi halinde puanını 63 yapacak ve zirve ile fark bir anda 1 puana inecek. Fırtına'da her şey 3 puana göre ayarlanıyor.

NEFES NEFESE 6 HAFTA

Galatasaray, 4 gün sonra da bu kez ligin en zor deplasmanlarından birisi olarak kabul edilen ve Avrupa'yı hedefleyen Göztepe ile Gürsel Aksel'de oynayacak. Sarı-kırmızılıların bu önemli karşılaşmada yaşayacağı puan kaybı, Trabzonspor adına büyük bir fırsat olacak ve ligin kalan 6 haftası nefeslerin tutulacağı anlara sahne olacak.

RAKAMLARIN DİLİ

Fırtına, bu sezon Süper Lig'in 2. yarısında çıktığı 10 karşılaşmadan 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 25 puan topladı ve 2.5 puan ortalaması yakaladı. Bordo-mavili ekip, ikinci yarıdaki 10 maçta elde ettiği 25 puan ile 3 puanlı sistemde tarihinin en iyi 2. yarı performansına imza atmış oldu. Fırtına ikinci yarıda elde ettiği 25 puanla aynı zamanda bu sezon Trendyol Süper Lig'de ikinci yarıda en çok puan toplayan takım olmayı da başardı.

DEPLASMANLARIN KRALI

Fırtına, Trendyol Süper Lig'de bu sezon deplasman performansıyla dikkat çekerken, yakaladığı istikrarla son yılların en verimli dönemlerinden birini yaşıyor. Fırtına, Fatih Tekke'nin göreve gelmesiyle birlikte dış sahada farklı bir kimliğe büründü. Geçen sezon Abdullah Avcı'yla başlayıp Şenol Güneş'le devam eden süreçte deplasmanda uzun süre galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, Tekke ile çıktığı ilk maçta Başakşehir'i İstanbul'da yenerek ilk deplasman galibiyetini almıştı.

SON SENELERİN DEPLASMAN KARNESİ

Fırtına'nın son sezonlardaki deplasman performansı ise dalgalı bir grafik ortaya koydu. Bordo-mavililer 2024-25 sezonunda 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alırken, 2023-24'ü 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle bitirdi. 2022-23'te 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, şampiyonluk sezonu olan 2021-22'de ise 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle zirveye uzanmıştı.

REKORA BİR ADIM KALDI

Milli araya girilirken 27 hafta sonunda deplasman puan durumunda zirvede yer alan Trabzonspor, oynadığı 14 dış saha maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 28 kez havalandıran Fırtına, kalesinde ise 11 gol gördü. Bordo mavililer ligin ikinci yarısında deplasman yenilgisi ise bulunmuyor. Trabzonspor bu performansla maç başına 2.28 puan ortalaması yakalayarak son yılların en yüksek deplasman verisine ulaştı. Dış sahada 1 galibiyet daha alması halinde şampiyonluk yaşadığı 2021-22'deki galibiyet sayısını yakalayarak bu alandaki en başarılı sezonlarından birine imza atacak.

SAVUNMADAN HÜCUMA

Trabzonspor hücum hattında bermuda üçgenini kurdu: Sağ bek Wagner Pina, sağ kanat Oleksandr Zubkov ve forvet Felipe Augusto. Bu oyuncular bu sezon Süper Lig özelinde toplamda 29 gole katkı yaptı. En ciddi katkı Felipe Augusto'dan geldi.