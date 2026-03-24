Kritik maçları tek farkla geçti

Fırtına, sezon boyunca oynadığı dengeli karşılaşmalarda skoru koruma becerisiyle öne çıktı. Bordo-mavililer, galip geldiği maçların yüzde 67'sini tek farklı skorlarla kazanarak özellikle kritik anlarda oyun disiplinini koruduğunu gösterdi. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki ekip, öne geçtiği maçlarda savunma direncini artırarak puan kaybına izin vermedi. Karadeniz devi; Kocaeli (2), Kasımpaşa (2), Çaykur Rize (2), Antalya, Göztepe, Gaziantep FK ve Eyüp'ü tek farkla geçti.

14 MAÇTA 2.28 ORTALAMA

Karadeniz devi, 2021-22 sezonunda deplasmanda oynadığı 19 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken, 34 gol atıp 19 gol yemiş ve sezonu 1.72 puan ortalamasıyla tamamlayarak şampiyonluğa ulaşmıştı. Bu dönem henüz 14 maçta yakalanan 2.28'lik ortalama, mevcut performansın çok daha üst seviyede olduğunu ortaya koydu.