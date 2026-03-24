Augusto zirvede

Augusto ligde 11 gole ulaşırken, Zubkov 3 gol 11 asist ile yıldızını patlattı. Ukraynalı yıldız sakatlık ve formsuzluk nedeniyle daha iyi istatistik yapabilecekken bu sayılarda kaldı. Kayseri, Rize ve Eyüp maçlarında ekstra işler yapmıştı.

BREZİLYA'DA HABER OLDU

Augusto'nun formu ülkesi Brezilya'da da gündem oldu. Özellikle son Eyüpspor maçında oyuna sonradan giren ve 3 puanı getiren golü atan 22 yaşındaki forvet için, "Kariyerinin en iyi dönemini Trabzonspor'da geçiriyor" denildi.

GİRİNCE İŞLER DEĞİŞTİ

Wagner Pina zaman zaman yedek olsa da oyuna girdiği her maçta pozitif katkıda bulundu. Eyüpspor maçının ilk yarısında sahada hiçbir varlık gösteremeyen Trabzonspor, Pina ve Augusto'nun maça dahil olması ile skoru bulmuştu.