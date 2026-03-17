Zirve hesapları

Son haftalarda yakalanan galibiyet serisi sonrası Trabzonspor'da Şampiyonlar Ligi hedefi daha güçlü şekilde konuşulmaya başlandı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 06:50
Son haftalarda yakalanan galibiyet serisi sonrası Trabzonspor'da Şampiyonlar Ligi hedefi daha güçlü şekilde konuşulmaya başlandı. Bordo-mavililerde ilk hedef ise yarın Eyüpspor karşısında kazanarak milli araya 5'te 5 ile girmek. Trabzonspor, milli aranın ardından lider Galatasaray ile oynanacak kritik derbiye daha güçlü ve moralli çıkmayı amaçlıyor. Bordo-mavili camiada ise ortak görüş şu: "Kalan 8 maç her şeye gebe. Ortada alınacak 24 puan daha var. 7 puanlık fark kapanmayacak bir fark değil."