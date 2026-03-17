Onuachu rekorun eşiğinde

Trendyol Süper Lig'de 21 gole ulaşan Paul Onuachu, krallık yarışında zirvede yer alıyor. Nijeryalı forvet aynı zamanda Burak Yılmaz'ın 2011-12 sezonunda 10 Eylül ile 6 Kasım 2011 arasında yakaladığı 8 maçlık gol serisini tekrarlayarak kulüp tarihindeki en uzun serilerden birine ortak oldu. 20.1, ligde çıktığı son 8 maçta fileleri 10 kez havalandırarak önemli bir istikrar yakaladı. Onuachu, Eyüpspor maçında da gol atması halinde serisini 9 maça çıkartacak ve yeni bir rekora imza atacak. Kulüpte ilk kez bir oyuncu üst üste 9 maçta gol atma başarısı gösterecek.