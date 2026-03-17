Ziraat Türkiye Kupası
Yarın ikas Eyüpspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da sarı kart alarmı yaşanıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 06:50
Derbi için sarı alarm

Yarın ikas Eyüpspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da sarı kart alarmı yaşanıyor. Bordo-mavililerde Savic, Muçi, Folcarelli ve Oulai, ceza sınırında yer alırken, bu oyuncuların Eyüp karşısında göreceği olası bir sarı kart, takımın bir sonraki haftada Papara Park'ta oynayacağı Galatasaray derbisinde önemli eksiklere yol açabilecek.

4 OYUNCU SINIRDA

Savic, Muçi ve Folcarelli ve Oulai ceza sınırında. Oulai bu sezon 18 maçta 7 sarı kart görürken, Savic 18 karşılaşmada 3 sarı kartla oynadı. Muçi 23 maçta 3 kez sarı kartla cezalandırılırken, Folcarelli ise 22 mücadelede 3 sarı kart gördü.

BU SEZON MAÇLARI KAÇIRANLAR

Bu sezon sarı kart cezası nedeniyle Oulai, Onuachu ve Mustafa Eskihellaç maç kaçırdı. Oulai, Göztepe maçında forma giyememişti. Onuachu, Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşmüştü. Mustafa ise Kasımpaşa karşısında görev yapamamıştı.

Barış Alper için 3 İngiliz ekibi devrede!
Tedesco'ya oyuncular sahip çıktı!
DİĞER
Kuruluş Orhan'da taht için büyük hesaplaşma
ABD-İsrail-İran Savaşı'nda 18. gün | Trump'tan İran itirafı: Kimse beklemiyordu
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte G.Saray'ın ilk bombası!
F.Bahçe'ye o isimden müjdeli haber!
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte G.Saray'ın ilk bombası! İşte G.Saray'ın ilk bombası! 00:34
G.Saray'da flaş Sara gelişmesi! G.Saray'da flaş Sara gelişmesi! 00:30
G.Saray'da Zapelli pazarlıkları! G.Saray'da Zapelli pazarlıkları! 00:30
F.Bahçe'ye o isimden müjdeli haber! F.Bahçe'ye o isimden müjdeli haber! 00:30
Altıntop'tan G.Saray'a uyarı! Altıntop'tan G.Saray'a uyarı! 00:30
26. haftanın VAR kayıtları açıklandı 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı 00:30