Derbi için sarı alarm

Yarın ikas Eyüpspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da sarı kart alarmı yaşanıyor. Bordo-mavililerde Savic, Muçi, Folcarelli ve Oulai, ceza sınırında yer alırken, bu oyuncuların Eyüp karşısında göreceği olası bir sarı kart, takımın bir sonraki haftada Papara Park'ta oynayacağı Galatasaray derbisinde önemli eksiklere yol açabilecek.

4 OYUNCU SINIRDA

Savic, Muçi ve Folcarelli ve Oulai ceza sınırında. Oulai bu sezon 18 maçta 7 sarı kart görürken, Savic 18 karşılaşmada 3 sarı kartla oynadı. Muçi 23 maçta 3 kez sarı kartla cezalandırılırken, Folcarelli ise 22 mücadelede 3 sarı kart gördü.

BU SEZON MAÇLARI KAÇIRANLAR

Bu sezon sarı kart cezası nedeniyle Oulai, Onuachu ve Mustafa Eskihellaç maç kaçırdı. Oulai, Göztepe maçında forma giyememişti. Onuachu, Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşmüştü. Mustafa ise Kasımpaşa karşısında görev yapamamıştı.