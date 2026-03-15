Süper kral

Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun resitali devam ediyor. Çaykur Rizespor maçında da ağları havalandıran başarılı futbolcu, bir yandan takımına hayat veriyor diğer yandan rekor kırıyor öte yandan da gol krallığına ilerliyor. Bu sezon bordo-mavili forma altında çıktığı 23 lig maçında 21 gol kaydeden Onuachu, ayrıca son 8 lig maçında da rakip filelere 10 gol atarak adından söz ettirdi. 2 de asisti olan deneyimli yıldız ligde toplamda oynadığı 23 maçta 23 gole direkt etki etti.

BURAK YILMAZ'I YAKALADI

Bordo-mavılı takımda ilk sezonunda da ligde 15 gol kaydeden Nijeryalı, bu sezon hem gol krallığına gidiyor hem de gol serisiyle rekorlar kırıyor. 2.01'lik dev forvet, üst üste 8 lig maçında ağları sarsarak Burak Yılmaz'dan sonra Trabzonspor'da benzer gol serisi yakalayan ilk isim oldu. 31 yaşındaki forvet, kariyerinde ilk kez bu denli uzun bir gol serisi yakalayarak kariyer rekorunu da kırdı. Bu sezon kupada da 3 maçta 2 golü olan Onuachu, ayakta alkışlanıyor.

Paul Onuachu, Trabzonspor formasıyla 51 resmi maçta 40 gol attı, 6 asist yaptı.

ORHAN KAYNAK'I UNUTMADI

Çaykur Rizespor karşısında golünü atan Paul Onuachu, hafta içerisinde hayatını kaybeden yardımcı antrenör Orhan Kaynak'ı unutmadı. Onuachu, Orhan Kaynak'ın isminin yazıldığı 11 numaralı formayı tribünlere göstererek saygıda bulundu.

FARK 5'E ÇIKTI

Gol krallığı yarışında 21 golle ilk sırada olan Paul Onuachu, en yakın rakibi Başakşehir'li Eldor Shomurodov'la farkını 5 gole çıkardı. Onuachu, 26 hafta sonunda 21 golle ilk sırada bulunuyor.

SAVAŞMAYA DEVAM

Paul Onuachu, galibiyeti değerlendirip "Ligde kolay maç yok. Savaşmaya devam edeceğiz. Her maç zor. Hocamızın ve takımımızın yardımıyla kazanmaya devam etmek istiyoruz. Rakibimizin de hakkını vermek lazım, çok iyi mücadele ettiler" dedi.

ZUBKOV'DAN 10. ASİST

Oleksandr Zubkov, ikinci yarıda Lovik'in yerine oyuna girerek asistini yaptı, galibiyete önemli bir katkı verdi. Ukraynalı yıldız, Paul Onuachu'nun attığı golde top dışarı çıkmadan yetişerek pasını çıkardı. Zubkov'un futbolu ve hırsı tribünlerden alkış topladı.