Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor serisini sürdürme peşinde! İşte Fatih Tekke'nin 11'i

Trabzonspor bugün komşusu Çaykur Rizespor’u Papara Park’ta ağırlıyor. Fırtına kazanarak 2. F.Bahçe ile puanları eşitlemek istiyor. Kanarya’nın dün yenilmesi büyük bir fırsat oluşturdu

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 06:50
Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, bu akşam komşusu Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ligde son üç maçını kayıpsız geçen ve zirve takibini sürdüren bordo-mavililer, haftaya 54 puanla 3. sırada giriyor. Son üç lig maçını kazanan Çaykur Rize ise 30 puanla 9. basamakta. Hafta içinde kulübün unutulmaz futbolcularından ve yardımcı antrenörü Orhan Kaynak'ın vefatıyla sarsılan Fırtına, karşılaşmaya hazırlanmakta zorlandı. Kaynak'ın ani kaybının şokunu atlatmaya çalışan bordo-mavililer, Çaykur Rize'li yenerek ikinci sıradaki Fenerbahçe ile puanları eşitilemek istiyor. Kanarya dün Karagümrük'e yenildi, Trabzonspor umutlandı.

4 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Karadeniz devinde bu akşam oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesi 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Bordo- mavililerde kaptan Stefan Savic'in yanı sıra Christ Oulai, Folcarelli ve Muçi, Rize karşısında kart görmeleri halinde gelecek hafta çarşamba günü oynanacak Eyüpspor karşılaşmasında görev yapamayacak.

SAVIC ILE NWAIWU OYNAYACAK

Bordo mavili takımda devinde sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov, Benjamin Bouchouari ve Edin Vişça, Çaykur Rize mücadelesinde görev alamayacak. Ligdeki son iki maçta forma giyemeyen Folcarelli'nin ise bu akşam görev alması bekleniyor. Batagov'un yokluğunda Savic ile Nwaiwu ikilisi forma giyecek.

TEKKE HİÇ YENİLMEDİ

Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, Çaykur Rizespor'a karşı çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. 48 yaşındaki çalıştırıcı söz konusu karşılaşmalarda 2.60 puan ortalaması yakalamayı başardı.

RECEP UÇAR ÜSTÜNLÜĞÜ

İki teknik adamın birbirlerine karşı rekabetinde ise Recep Uçar'ın üstünlüğü bulunuyor. Uçar, Fatih Tekke'ye karşı oynadığı 4 maçta 3 galibiyet alırken 1 kez mağlup oldu ve 2.25 puan ortalaması yakaladı. Fatih Tekke ise aynı karşılaşmalarda 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 0.75 puan ortalamasında kaldı.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu.

Çaykur Rizespor: Fofana, Samet, Sagnan, Mithat, Hojer, Taylan, Mebude, Mihaila, Olawoyin, Zeqiri, Sowe.

F.Bahçe'de şok! Futbolcular ve aileleri tehdit ediliyor
Aslan'da tek hedef farkı açmak! İşte Buruk'un 11'i
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Siyonist provokasyon: A Haber ekibine canlı yayında tehdit
Napoli, G.Saraylı yıldızın peşine düştü!
F.Bahçe'den Tedesco'nun ayrılık iddialarına yanıt!
