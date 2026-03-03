Dev bütçelere meydan okuyor

Süper Lig'de zirve yarışı tam gaz sürerken, ilk 5'teki kulüplerin transfer harcamaları masaya yatırıldı. Veriler, Trabzonspor'un harcama gücü ile yarıştığı konum arasındaki dikkat çekici farkı ortaya koydu. Ligde ilk ikide yer alan takımlar Galatasaray transferde 178 milyon euro, Fenerbahçe ise 181 milyon euro harcadı. Fırtına ise 38 milyon euro ile yarışta kalmayı başardı. Bu tabloya göre bordo-mavililer, Galatasaray'a göre 4.7 kat, Fenerbahçe'ye göre 4.8 kat daha az harcama yaptı. Buna rağmen 51 puanla şampiyonluk hattında yer aldı. Bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 7, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde. Trabzonspor kendisine oranla çok daha yüksek harcama yapan Beşiktaş'ın ise önünde yer aldı.

TRANSFERDE 8 MİLYON EURO KÂR ETTİ

Rakiplerinin aksine hem sahada hem de kasada kazanmayı hedefleyen Trabzonspor, bu sezonun "finansal kazananı" olarak dikkat çekiyor. Bordo-mavili ekip, sezon boyunca sadece 38.6 milyon € bonservis harcaması yaparak rakiplerine oranla çok daha ekonomik bir transfer politikası izledi. Oyuncu satışından 47.1 milyon € gelir sağlayan Fırtına, yaklaşık 8.5 milyon € kâr elde etti.

DEĞERİNİ EN ÇOK ARTIRAN TAKIM

Karadeniz devi ayrıca kadrosundaki oyuncuların değerlerini de en fazla artıran kulüp oldu. Sezon başlarken 60 milyon euro seviyelerinde gösterilen Trabzonspor'un oyuncu değerleri 90 milyon euro seviyelerine ulaştı.