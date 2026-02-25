Gol makineleri

Süper Lig'de en son Gaziantep FK'yi Onuachu ve Augusto'nun golleriyle 2-1 yenen bordo-mavili takımda bu sezon gollere 3 oyuncu damga vurdu. Ligde 23 maçta rakip fileleri 45 kez havalandıran bordo-mavililerde Onuachu, forma giydiği 20 karşılaşmada 17 golle takımının en skorer ismi olurken, gol krallığı yarışında da zirvede yer aldı. Onuachu'yu Brezilyalı Augusto ve Arnavut Muçi takip etti. Augusto 22 maçta 10, Muçi de 19 karşılaşmada 10 kez fileleri havalandırdı.

YÜZDE 82'SİNİ ATTILAR

Onuachu, Augusto ve Muçi, takımlarının ligde attığı 45 golün 37'sini kaydederek bordo-mavili takımı üst sıralarda tuttu. Trabzonspor'un gollerinin yüzde 82.2'sine imza atan bu muhteşem üçlü, ligde 13 takımdan fazla gol attı.

ONUACHU DURMUYOR

Cezası ve Afrika Uluslar Kupası'na katılması nedeniyle 3 lig maçında takımdan uzak kalan Paul Onuachu, dönüşünün ardından kaldığı yerden gollerine devam etti. Nijeryalı forvet, son 5 maçta 6 kez fileleri sarsmayı başardı.

MUÇİ'NİN BOŞU YOK

Ernest Muçi, özellikle son haftalarda takımına önemli skor katkısı yaptı. Teknik direktör Fatih Tekke'nin ilk günlerde eleştirilmesine karşın ısrarla forma şansı verdiği Arnavut 10 numara, son 11 haftada 10 gol kaydetmeyi başardı.

AUGUSTO'DAN İYİ PERFORMANS

Sezon başında Belçika ekibi Cercle Brugge'den transfer edilen 22 yaşındaki Felipe Augusto, ilk sezonunda takımına önemli skor desteği verdi. Brezilyalı futbolcu, 22 Süper Lig maçında 1517 dakika görev alırken, rakip filelere 10 gol atmayı başardı.

8 FUTBOLCU GOL ATTI

23 haftalık periyotta 8 oyuncu gol sevinci yaşadı. Karadeniz devinde Onuachu, Augusto ve Muçi'nin yanı sıra Zubkov 3, Oulai 2 gol kaydetti. Savic, Okay ve takımdan ayrılan Sikan da birer kez rakip fileleri havalandırdı.

RAKAMLARIN DİLİ

Fırtına, Gaziantep ile oynadığı son 7 lig maçının 5'ini kazandı. Bordo mavililer bu galibiyetlerin tamamında en az 2'şer gol atarken toplam 15 gol kaydetti.

Kaleci Onana, yaptığı 6 kurtarışla galibiyetin mimarlarından biri oldu. Ayağını etkili kullanan Kamerunlu kaleci, attığı 18 uzun pasın 11'inde isabet sağladı.

