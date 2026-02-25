Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybı yaşaması ile haftanın kazananı olan Trabzonspor bu hafta cuma saat 20.00'de Papara Park'ta Karagümrük'ü konuk edecek. Biletler satışa çıktı: VIP Platinum - B: ₺15.000, A/C: ₺12.500, Gold: ₺9.000, Silver: ₺6.000, Batı Tribün: ₺2.250, Doğu: ₺1.900, Ahmet Minguzzi: ₺1.250 Güney-Kuzey Kale Arkası: ₺950.