Trabzonspor'da parola galibiyet! İşte Fatih Tekke'nin ilk 11'i

Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Ligde geçen hafta Fenerbahçe'ye sahasında 3-2 yenilerek zirve yarışında yara alan bordo-mavili takım, Gaziantep FK karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Karadeniz devi, ligde 45 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Fatih Tekke, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile iç sahada oynanan maçta alınan mağlubiyetin yaralarını sarmak için çıkacakları maçta oyuncularından daha agresif ve tempolu bir oyun bekliyor.

RAKİBİNE HİÇ YENİLMEDİ

Ligde 7. sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile 14. karşılaşmasına çıkacak olan bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Bugüne dek iki takım arasında oynanan 13 maçın 8'ini Trabzonspor kazandı, 5 karşılaşma ise berabere bitti. Fırtına, 27 gol attı, 11 gol yedi.

İLK KEZ PUAN KAYBETTİ

Fırtına, Gaziantep karşısında sahasında 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer, 2019-20'de 4-1, 2020-21'de 1-0, 2021-22'de 3-0, 2022-23'te 3-2, 2023-24'te 4-2, geçen sezon da 3-2 kazandı. Bu sezon ilk maç 1-1 bitti. 19 gol atarken, 8 gol yedi.

ÜSTÜNLÜK KURAMADILAR

Fatih Tekke ile Burak Yılmaz, teknik direktörlük kariyerlerinde iki kez rakip oldu. Yılmaz'ın Kasımpaşa'yı çalıştırdığı dönemde Tekke'nin yönettiği Trabzonspor ile oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Sezonun ilk yarısında Yılmaz'ın başındaki Gaziantep FK ile Fırtına arasında oynanan karşılaşma da aynı skorla tamamlandı.

GOL KRALLIĞINA ULAŞTILAR

Fatih Tekke, 2004-2005 sezonunda Trabzonspor formasıyla çıktığı 34 maçta 31 gol atarak sezonu gol kralı olarak tamamladı. Burak Yılmaz ise 2011- 2012 sezonunda 34 maçta kaydettiği 33 golle gol krallığı sevinci yaşadı. İki isim de tarihe geçti.

KRALLARIN REKABETİ

Trendyol Süper Lig'in 23'üncü haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşma, bordo-mavili takımda bir dönem gol krallığı yaşamış iki ismin teknik direktörlük rekabetine sahne olacak. Fatih Tekke ile Burak Yılmaz bugüne kadar iki kez karşı karşıya gelirken, taraflar birbirine üstünlük kuramadı.

TEKKE'NİN GAZİANTEP KARNESİ

Fatih Tekke teknik adam olarak Gaziantep FK'ya karşı çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bordomavili ekip ile Gaziantep ekibi arasında oynanacak mücadele, iki genç teknik adamın rekabetinde yeni bir sayfa açacak.

YILMAZ'IN GALİBİYETİ YOK

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, teknik adam olarak Trabzonspor'a karşı oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Söz konusu mağlubiyeti, Kayserispor'u çalıştırdığı dönemde yaşadı. Yılmaz da ilk kez kazanmak istiyor.

DEPLASMANI DA SEVİYOR

Geçen sezon deplasmanda büyük hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor, bu sezon dış sahada gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Bordo mavililer, bu sezon geride kalan 22 hafta itibariyle deplasmanda 21 puan, iç sahada 18 puan topladı.

TEKKE FOBİYİ BİTİRMİŞTİ

Geçen sezon 38 haftalık periyodun tamamında yalnızca 3 deplasman galibiyeti elde eden bordomavililer, bu galibiyetleri 28'inci haftada gelen Fatih Tekke ile almıştı. Tekke ile Başakşehir'i 3-0, Adana Demir'i 1-0 ve Antalyaspor'u 2-0 yenmişlerdi.

GAZİANTEP'TE EKSİKLER

Bordo-mavilileri ağırlayacak olan Gaziantep'te teknik direktör Burak Yılmaz'ın yardımcısı Anıl Demirci ve futbolcu Nazım Sangare cezalı olduğu için görev alamayacak. Ev sahibi ekip önemli eksiklerle sahaya çıkmak durumunda.

İŞTE MÜCADELENİN MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Zafer, Arda, Tayyip Talha, Abena, Kozlowski, Sorescu, Ogün, Bayo, Lungoyi, Maxim, Draguş

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Augusto, Muçi, Mustafa, Onuachu