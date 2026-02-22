CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor'a Portekizli kanat: Felix Correia!

Ligue 1'de Lille forması giyen 25 yaşındaki Felix Correia'nın Trabzonspor'un radarına girdiği iddia edildi. Portekizli sol kanat, çok yönlü yapısı ile dikkat çekiyor. İşte Fransız basınında yer alan o iddia... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 06:50
Yaz transfer dönemine daha aylar var ancak Trabzonspor ile ilgili her gün yeni iddialar ortaya atılıyor. Bordo-mavili kulübün hem yurt dışından hem de yerli oyuncularla ilgili temaslarını sürdürdüğü öne sürülüyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille OSC forması giyen 25 yaşındaki Portekizli sol kanat Felix Correia'nın Trabzonspor'un radarına girdiği iddia edildi. Lille ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun transferinin kolay olmayacağı ifade ediliyor.

4 GOL VE 5 ASİSTLİK KATKI

Bu sezon Fransız ekibi ile 32 karşılaşmada görev alan Correia, 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Asıl mevkisi sol kanat olan futbolcu, sağ kanat ve ofansif orta saha pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Çok yönlü yapısı, hücum hattında alternatifli oyun planı oluşturmak isteyen teknik ekip için önemli bir avantaj olarak görülüyor. Güncel piyasa değerinin 10 milyon euro seviyesinde olduğu belirtilen 1.78 boyundaki yıldız için yaz döneminde somut adım atılıp atılmayacağı merak konusu.

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
