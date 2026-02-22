CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Gözler Onuachu’da

Son 4 maçtır rakip kaleleri boş geçmeyen 2.01 boyundaki kule, bugün de Gaziantep FK’yı boş geçmeyerek serisini 5’e çıkarmayı hedefliyor. Paul Onuachu, 16 golle zirvede

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 06:50
Son 4 maçtır rakip kaleleri boş geçmeyen Onuachu, ligde gol sayısını 16'ya çıkartarak gol krallığı yarışında zirvede yer aldı. Nijeryalı forvet, bordo-mavili takımda kiralık olarak forma giydiği 2023-24'te Süper Lig'de 21 maçta 15 gol kaydetmişti. 2.01 boyundaki kule o sezon 102 dakikada bir gol ortalaması yakalarken, maç başına 0.71 gol istatistiğiyle takımın en önemli hücum silahlarından biri olmuştu. Özellikle hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahası içindeki fizik üstünlüğüyle dikkat çeken Onuachu, bugün de Gaziantep'i boş geçmeyerek serisini sürdürmeyi hedefliyor.

GOL MAKİNESİ

Onuachu, Trendyol Süper Lig'de takımının gollerinin yüzde 37'sine imza attı. Ligde 22 maçta 43 kez rakip fileleri havalandıran Karadeniz devinde Nijeryalı futbolcu, 16 golle en skorer oyuncu olarak öne çıktı.

28 PUANA KATKI

Süper Lig'de 45 puanı bulunan bordo-mavili takım, Paul Onuachu'nun gol attığı 13 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve 28 puan elde etti. Bu periyotta sadece 1 kez yenildi.

DİĞER
