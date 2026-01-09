CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’un sol bek adayı Yongwa! Scout ekibinden olumlu rapor

Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Trabzonspor’da sol bek transferi için düğmeye basıldı. Teknik direktör Fatih Tekke’nin raporu doğrultusunda, Lorient’te forma giyen Kamerunlu Darlin Yongwa yakın takibe alındı. İşte detaylar… (TS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 06:50
Savunmanun soluna dinamizm katmak isteyen Trabzonspor, rotayı Fransa'nın Lorient takımında forma giyen Darlin Yongwa'ya çevirdi. Kamerun Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteren 25 yaşındaki oyuncu için bordo-mavililer geniş kapsamlı bir rapor hazırladı. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin, modern bek özelliklerine sahip, hücum aksiyonlarında etkili ve atletik bir oyuncu arayışında olduğu biliniyordu. Hem teknik ekibin hem de scout ekibinin izleyerek beğendiği oyuncu için bordo- mavili yönetim Lorient ile ilk teması kurdu.

HEM KANAT HEM BEK

Fransa'da Lorient formasıyla bu sezon istikrarlı bir görüntü çizen Darlin Yongwa, sadece sol bek değil, orta sahanın solunda da oynayabiliyor. Piyasa değeri 3-4 milyon euro bandında olan 25 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'un uygun bir ödeme planıyla transferi bitirmek istediği gelen bilgiler arasında. Yongwa bu sezon Lorient formasıyla 14 maça çıkarken skor katkısı yapamadı.

