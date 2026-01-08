Rota İstanbul

Trabzonspor'da Süper Kupa Yarı Final karşılaşmasının ardından futbolculara iki gün izin verilmişti. Bordo-mavililer, bu aranın ardından bugün yeniden toplanarak İstanbulspor maçı hazırlıklarına başlayacak. Son 4 resmi maçında galibiyet yüzü göremeyen Karadeniz ekibi, 14 Aralık Çarşamba günü Türkiye Kupası gruplarındaki ikinci maçında karşılaşacağı İstanbulspor mücadelesine odaklanacak.
