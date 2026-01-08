CANLI SKOR ANA SAYFA
Hancı'dan Başkan Doğan'a destek

Hancı’dan Başkan Doğan’a destek

Bordo mavililerin eski yöneticisi Şemsetdin Hancı, Süper Kupa yarı finali sonrası sosyal medyada Başkan Ertuğrul Doğan'ın ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımlara sert tepki gösterdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 06:51
Hancı’dan Başkan Doğan’a destek

Bordo mavililerin eski yöneticisi Şemsetdin Hancı, Süper Kupa yarı finali sonrası sosyal medyada Başkan Ertuğrul Doğan'ın ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımlara sert tepki gösterdi. Hancı, "Futbol sonuçları üzerinden bir annenin hedef alınması vicdansızlıktır. Bu tür paylaşımlar Trabzonspor kültürüyle bağdaşmaz. Bu tip paylaşımlara karşı sessiz kalınmamalı" ifadelerini kullandı.

