Hancı’dan Başkan Doğan’a destek

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bordo mavililerin eski yöneticisi Şemsetdin Hancı, Süper Kupa yarı finali sonrası sosyal medyada Başkan Ertuğrul Doğan'ın ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımlara sert tepki gösterdi. Hancı, "Futbol sonuçları üzerinden bir annenin hedef alınması vicdansızlıktır. Bu tür paylaşımlar Trabzonspor kültürüyle bağdaşmaz. Bu tip paylaşımlara karşı sessiz kalınmamalı" ifadelerini kullandı.