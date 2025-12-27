Trabzonspor'da Chibuike Nwaiwu tamam! 3.5 yıllık imza

Trabzonspor, devre arasında stoper, kanat, bek ve forvet transferi planlıyor. Savic'in sık sık sakatlanması sonrası yönetim, stoper takviyesi için 'acil' kodu ile eylem planını uygulamaya sokmuş durumda. Bordo mavililer, Avusturya Bundesliga ekibi Wolfsberger forması giyen 22 yaşındaki Chibuike Nwaiwu için girişimler yapmıştı. Hava toplarındaki hakimiyetinin yanı sıra ilk müdahalelerde çok etkili olan Nijeryalı futbolcu için Karadeniz devinin planı ortaya çıktı. Bordo mavililerin, kulübünden izin alarak Chibuike Nwaiwu ile masaya oturdu. Tarafların 3.5 yıllık anlaşma için prensipte el sıkıştığı belirtildi. Sıra geldi Wolfsberger'e.

KULÜPLER ARASI PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Bordo mavili kulüp yönetimi bu transferi bonuslarla birlikte 8 milyon euro civarında bitirmeye çalışıyor. Wolfsberger ise 12 milyon euro'da diretiyor.

Kulüpler arasında sıkı pazarlıklar devam ediyor. Genç ve atletik bir isim olan futbolcunun mavi beyazlılarla sözleşmesi 2027'de bitecek. Market değeri 7 milyon euro. 1.93'lük stoper için bordo mavililerin son derece ısrarlı olduğu dile getiriliyor. Nwaiwu'nun kadroya katılması halinde Batagov ve Savic'le birlikte Fırtına'nın üst düzey 3 stoperi olacak. Fatih Tekke'nin şartların oluşması durumunda mutlaka takımında görmek istediği Nwaiwu'nun transferiyle bizzat başkan Ertuğrul Doğan ilgileniyor.