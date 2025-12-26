CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Vazgeçilmez Zubkov

Vazgeçilmez Zubkov

Bordo-mavililerde, Süper Lig’in ilk yarısındaki tüm maçlarda oynayan tek oyuncu Oleksandr Zubkov oldu. Teknik Direktör Fatih Tekke, Ukraynalı yıldıza 17 maçın tamamında süre verdi

26 Aralık 2025 Cuma 06:50
Vazgeçilmez Zubkov

Trabzonspor'da ligin ilk yarısında öne çıkan istatistiklerin başında Oleksandr Zubkov'un performansı geldi. Bordomavili formayla 15'i ilk 11 olmak üzere ilk yarıdaki 17 maçın tamamında süre alan 29 yaşındaki sağ kanat, istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekti. Zubkov, sezonun ilk yarısı itibarıyla 4 asistle geçtiğimiz sezonki performansına şimdiden ulaştı. Hücum organizasyonlarında aktif rol üstlenen Ukraynalı oyuncu, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı. Buna karşın Zubkov'un gol üretiminde geçen sezonun gerisinde kaldı. Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Trabzonspor'a transfer olan deneyimli futbolcu, yarım sezonda forma giydiği 15 maçta 6 gol kaydetmişti. Bu sezon ise 17 maçta yalnızca 2 gol atabilen Zubkov, gol beklentisi açısından düşüş yaşadı. İkinci yarıda skor katkısını artırması beklenen Zubkov, asist üretimini ise sürdürürken gol yollarında daha etkili olup olmayacağı merak konusu oldu.

