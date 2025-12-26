Nwakaeme boş durmuyor

Sezonun ilk yarısında lisansı askıya alınan ancak ocak ayıyla beraber yeniden kadroya yazılması beklenen Anthony Nwakaeme yoğun bir çalışma programı uyguluyor. Bireysel çalışmalarını hiç aksatmayan ve fiziksel anlamda hazır hale gelmek isteyen Nijeryalı yıldızın çok istekli olduğu vurgulandı. Nwakaeme'nin 5 Ocak'ta Süper Kupa'daki G.Saray derbisinde kadroda olması bekleniyor.