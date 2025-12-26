İlk hedef Nwaiwu

Ara transfer dönemi öncesi Trabzonspor'da stoper arayışlar hızlandı. Bordo-mavililerin listesinde ilk sırada yer alan Chibuike Nwaiwu için temasların sürdüğü öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Trabzonspor, Wolfsberger forması giyen 22 yaşındaki savunmacı için görüşmelerini devam ettirirken, Avusturya ekibinin beklentisinin 10 milyon euronun altına inmediği ve pazarlıkların bu rakamlar üzerinden yürütüldüğü belirtildi. Nwaiwu transferi için şartları zorlama düşüncesinde olan Trabzonspor'un 6 milyon euroya kadar yükseldiği öğrenildi. Çok sayıda kulübün de peşinde olduğu Nwaiwu için pazarlıklar devam ederken oyuncunun menajeri de kendileriyle ilgilenen tüm kulüplerle pazarlıklarına devam ediyor. Sağ ayaklı savunmacı, 4 Eylül 2024'te Wolfsberger'e katılırken, kulübüyle sözleşmesinin 30 Haziran 2027'ye kadar devam ettiği kaydedildi.

6 NUMARA DA OYNUYOR

Chibuike Nwaiwu, 23 Temmuz 2003 doğumlu ve 1.93 metre boyunda. Asıl mevkisi stoper olan Nijeryalı futbolcu, ihtiyaç halinde ön libero ve merkez orta saha olarak da görev yapabiliyor. Oyuncunun Transfermarkt'taki piyasa değeri 7 milyon euro olarak yer alırken, son güncellemenin 6 Haziran 2025 tarihli olduğu görüldü.