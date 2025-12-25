CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Doğuştan Trabzonsporlu

Doğuştan Trabzonsporlu

Felipe Augusto, çocukluk yıllarında oyun konsolunda aldığı bordo-mavililerle bugün sahaya çıkmanın gururunu yaşadığını söyledi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Doğuştan Trabzonsporlu

Felipe Augusto, kulüp dergisine önemli açıklamalar yaptı. Çocukluk yıllarında oynadığı konsol oyunlarında Trabzonspor'u tercih ettiğini söyleyen Brezilyalı forvet, "Nintendo 3D'de kariyer modunda oynarken Trabzonspor'dan teklif gelirdi ve ben de o takımda oynardım. Yıllar sonra gerçek hayatta teklif gelince 'Bu bir tesadüf değilmiş' dedim. Bu formayı giymek benim için büyük bir mutluluk" diye konuştu.

TEKKE İLE ÇALIŞMAK BÜYÜK ŞANS

Fatih Tekke ile çalışmanın kendisi adına önemli bir ayrıcalık olduğunu dile getiren Augusto, "Hocamız bu şehri ve bu ligi çok iyi tanıyor. Kendisi bir santrfor olduğu için onunla çalışmak benim adıma büyük bir avantaj. Gol kralı olmuş, bu kulüpte iz bırakmış bir isimden öğrenmek büyük şans" diye konuştu.

HIZ VE GÜÇ İÇİN EKSTRA ÇALIŞIYORUM

Çaykur Rizespor maçında 36.75 km/s hıza ulaşarak dünya sıralamasında üst sıralarda yer almasının ardından çalışmalarına değinen Augusto, "Daha hızlı, daha güçlü ve daha iyi olmak için çalışıyorum. O koşuda gole de çok yaklaşmıştım ama benim için önemli olan mücadele etmek" diye konuştu.

F.Bahçe Sörloth için kesenin ağzını açıyor!
G.Saray'a dünya yıldızı orta saha!
DİĞER
Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu'dan dikkat çeken yorumlar! "İlk yarının olayı temiz eller operasyonu..."
Başkan Erdoğan restore edilen Habib-i Neccar Camii'ni açacak
G.Saray'da Raspadori sesleri!
Galatasaray'dan beklenmedik transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den bir açıklama daha! F.Bahçe'den bir açıklama daha! 00:44
Reis'tan F.Bahçe'ye Musaba tepkisi! Reis'tan F.Bahçe'ye Musaba tepkisi! 00:44
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı! 00:44
Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Galatasaray'dan beklenmedik transfer! 00:44
Ertan Torunoğulları: Taraftarlarımız sakin olsun! Ertan Torunoğulları: Taraftarlarımız sakin olsun! 00:44
F.Bahçeli yöneticilerden ortak açıklama! F.Bahçeli yöneticilerden ortak açıklama! 00:44
Daha Eski
Samsunspor evinde kazandı! Samsunspor evinde kazandı! 00:44
Keçiörengücü 10 kişiyle galip! Keçiörengücü 10 kişiyle galip! 00:44
PSV'den flaş Veerman açıklaması PSV'den flaş Veerman açıklaması 00:44
Torreira'ya talip var! Transferi o isim bitirecek Torreira'ya talip var! Transferi o isim bitirecek 00:44
Beşiktaş'ın stoperi Brezilya'dan! Beşiktaş'ın stoperi Brezilya'dan! 00:44
F.Bahçe'de yıldız isimle ipler koptu! F.Bahçe'de yıldız isimle ipler koptu! 00:44