Doğuştan Trabzonsporlu

Felipe Augusto, kulüp dergisine önemli açıklamalar yaptı. Çocukluk yıllarında oynadığı konsol oyunlarında Trabzonspor'u tercih ettiğini söyleyen Brezilyalı forvet, "Nintendo 3D'de kariyer modunda oynarken Trabzonspor'dan teklif gelirdi ve ben de o takımda oynardım. Yıllar sonra gerçek hayatta teklif gelince 'Bu bir tesadüf değilmiş' dedim. Bu formayı giymek benim için büyük bir mutluluk" diye konuştu.

TEKKE İLE ÇALIŞMAK BÜYÜK ŞANS

Fatih Tekke ile çalışmanın kendisi adına önemli bir ayrıcalık olduğunu dile getiren Augusto, "Hocamız bu şehri ve bu ligi çok iyi tanıyor. Kendisi bir santrfor olduğu için onunla çalışmak benim adıma büyük bir avantaj. Gol kralı olmuş, bu kulüpte iz bırakmış bir isimden öğrenmek büyük şans" diye konuştu.

HIZ VE GÜÇ İÇİN EKSTRA ÇALIŞIYORUM

Çaykur Rizespor maçında 36.75 km/s hıza ulaşarak dünya sıralamasında üst sıralarda yer almasının ardından çalışmalarına değinen Augusto, "Daha hızlı, daha güçlü ve daha iyi olmak için çalışıyorum. O koşuda gole de çok yaklaşmıştım ama benim için önemli olan mücadele etmek" diye konuştu.