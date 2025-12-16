Evinde bileği bükülmüyor

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında ağırladığı Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iç sahada 219 gündür kaybetmiyor. Bordo-mavili ekip, Tekke ile 3'ü Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere evinde oynadığı toplam 17 resmi mücadelede sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz devi, söz konusu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 6 beraberlik elde etti.

LİGDEKİ İÇ SAHA MAÇLARI

Trabzonspor, Papara Park'ta Tekke yönetiminde geçen sezon ve bu sezon olmak üzere 14 lig karşılaşmasına çıktı. Bordo-mavili ekip, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayarak sadece bir kez rakibine 3 puan verdi.

TEK YENİLGİ G.SARAY'A

Fırtına, Fatih Tekke ile sahasındaki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı yaşadı. Bordo-mavililer, geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren sarı- kırmızılı takım karşısında 2-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Trabzonspor, 10 Mayıs'ta oynanan bu derbinin ardından 219 günlük sürede iç sahada kaybetmedi.

KUPADA 3 GALİBİYET

Trabzonspor, Fatih Tekke ile geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında aldığı sonuçlarla final oynadı. Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yendi. Bu sezon da Vanspor'u 2-0 yenerek grup aşamasına kalma hakkı elde etti.

YENİLMEZLİK SERİSİ 11'E ÇIKTI

Bordo mavililer, bu sezon Süper Lig'de iç ve dış saha maçlarında oynadığı son 11 karşılaşmada mağlubiyet görmedi. Bu sezon ligdeki tek yenilgisini 5. haftada Fenerbahçe deplasmanında 1-0'lık sonuçla yaşayan Karadeniz ekibi, daha sonra oynadığı 11 karşılaşmada 7 galibiyet, 4 beraberlikle rakiplerine boyun eğmedi.

2007'DEN SONRA İLK KEZ

Fırtına ligde Şubat 2007'den (3-2) bu yana Beşiktaş karşısında iki farkla geriye düştüğü bir maçtan ilk kez puan çıkarmayı başardı. Bordo-mavililer, gösterdiği reaksiyonla hem spor otoritelerinden hem de taraftarlardan büyük övgü aldı.

TARİHİ BİR GERİ DÖNÜŞ

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma 3-3 sona ererken, Süper Lig tarihinde bu rekabetteki en gollü beraberlik tekrarlandı. Daha önce Ağustos 1996 ve Mayıs 1991 tarihlerinde de taraflar sahadan 3-3'lük skorla ayrılmıştı.

YEREL BASIN: YAZIK OLDU

Trabzon'daki yerel gazeteler, Beşiktaş karşısında 2 farklı geriden gelinerek alınan beraberliği manşetlerine taşıdı. Başlıklar şöyle: Günebakış gazetesi: Yazık oldu, Sonnokta: Fırtına Kartal'ı elinden kaçırdı, Kuzey Ekspres: Fırtına'dan kaçış yok.