Trabzonspor 80. Olağan Genel Kurul Toplantısı KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Başkan Ertuğrul Doğan da genel kurula katıldı ve yaptığı konuşmada kulübün mali yapısına ve sportif atmosfere ilişkin önemli mesajlar verdi. Borçların sürdürülebilir hale getirilmesi için yürütülen çalışmalarda sona yaklaştıklarını belirten Doğan, temel hedeflerinin Trabzonspor ekonomisini kalıcı biçimde ayağa kaldırmak olduğunu vurguladı. Doğan, "Trabzonspor'un borçlarını rakipleriyle kıyaslamamak lazım. Çünkü gelir-gider kalemleri farklı. Son 29 yılda arazi konusunda rakiplerimiz bizden daha iyi çalışmış. Biz yeni yeni bu arazileri bünyemize katıyoruz. Sürdürülebilir bir ekonomi için sabit gelir getirecek projeleri hayata geçirmeliyiz. Bu projelerle yıllık 50 milyon dolar sabit gelir hedefliyoruz" dedi.

RAKİPLERİMİZ BİZDEN 10 KAT BÜTÇELERLE YARIŞIYOR

Sportif başarıların şehir üzerindeki etkisine de değinen Doğan, teknik ekip ve futbolculara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Teknik ekibe ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Tekrar şehre bir hareketlenme getirdiler. Trabzon'da ziyaretlerde bulundum, insanların enerjisi çok yüksek. Saha sonuçları olduğunda insanlar bir şeyler yapmak için işin içine girmek istiyorlar." Başkan Doğan, Trabzonspor'un ekonomik olarak rakiplerinin gerisinde olduğunu belirterek, "Trabzonspor başkanı kim ise o gün tüm Trabzonspor camiasının o başkanın yanında olması çok önemli. Rakiplerimiz maddi olarak bizden çok güçlü. 10 katı bütçelerle yarışıyoruz. O bütçelere çıkacak halimiz yok. Bizi bizden çok seven yok. Tüm enerjimizi birbirimize karşı değil, birbirimizi yukarıya taşıyacak şekilde kullanmalıyız. Bu bizim için çok önemli."

BORÇ 3 MİLYAR 698 MİLYON TL

Toplantıda Trabzonspor Genel Müdürü Sinan Zengin, kulübün faaliyet, idari ve mali raporlarını okurken, Denetleme Kurulu Başkanı İsmet Keskin ise kulübün net borcunun 3 milyar 698 milyon 204 bin TL olarak açıkladı. Keskin'in konuşmasının ardından yönetim kurulu idari ve mali yönden oy birliği ile ibra edildi.

AKYAZI PROJESİ, KARADENİZ'İN EN BÜYÜĞÜ

Proje kapsamında şehre ilk kez gelecek ulusal ve uluslararası birçok perakende ve moda markası yer alacak. Yaklaşık 3 milyon kişilik geniş bir nüfusa hitap edecek olan yatırım, Trabzon'un yeni kent merkezi olarak konumlanacak.

250'nin üzerinde mağazadan oluşacak bölgesel alışveriş ve yaşam merkezi

300 odalı, 360 derece manzaralı çatı restoranı, balo ve konferans salonları, sağlıklı yaşam merkeziyle bölgenin en nitelikli 5 yıldızlı lüks oteli

130 odalı markalı erişilebilir bir iş oteli

3.100 araçlık dev otopark

Bölgenin en geniş ve rekabetçi perakende marka karması

Proje genelinde konumlandırılmış 45'ten fazla gastronomi ünitesi

Çocuk, genç ve yetişkinlere özel farklı eğlence konseptler

Trabzon Bulvarı, Trabzonspor Müzesi, yeniden düzenlenecek sahil yolu, deniz üzerinde konumlandırılan özel restoranlar

Tematik perakende caddeleri "HighStreet" ve "Boutique Mall"

AVM çatı katında yer alacak büyük ölçekli bir aktivite ve buluşma merkezi projenin öne çıkan fonksiyonları arasında yer alacak. Ekonomik etkiler

4000'in üzerinde kişiye doğrudan istihdam

Trabzonspor'a ve Trabzon'a dev ekonomik katkı

BUNLAR ASLA SATILMAYACAK

Projeler başlamadan önce bir tüzük değişikliği isteyeceklerine dikkati çeken Doğan, "Elimizden geldiği kadar Trabzonspor için faydalı işleri yapmaya çalışacağız ve bu görevi bir gün başka bir arkadaşımıza teslim edeceğiz. Dolayısıyla bunların satılamaması lazım. Bunun garantisi de sizlersiniz. Bunu da inşallah hep beraber bu tüzük değişikliğiyle yapacağız" diye konuştu.

PROJELER TANITILDI

Hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili olarak yetkili firma temsilcileri sunumda bulundu. Yönetim kurulu, projelerin hayata geçirilmesi için genel kurul üyelerinden yetki aldı.

KARTAL PROJESİ

Proje toplam 5 kattan oluşacak

10.300 m²'lik geniş bir kiralanabilir alan, farklı kullanım ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlandı

15.000 m² büyüklüğündeki ofis alanı, modern çalışma ortamları için özel olarak tasarlandı

Perakende ve gastronomi fonksiyonlarının yer aldığı 2 kat, ziyaretçilere zengin bir sosyal ve hizmet deneyimi sunacak

Toplam 50 üniteden oluşan perakende yapısı, markalara esnek ve verimli kullanım alanları sağlayacak

600 araç kapasiteli kapalı otopark, proje kullanıcılarının konforlu erişimi için önemli bir kolaylık sağlayacak