Yine aynı hakem

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi Ali Şansalan oldu. Bu atama, bordo-mavili camiada şimdiden tartışmaları alevlendirdi. Geçmişte birçok maçta Trabzonspor'un tepkisini çeken ve geçen sezon Papara Park'ta oynanan 1-1'lik derbiyi de yöneten Şansalan yoğun eleştiri almıştı. Başkan Ertuğrul Doğan, "Sahaya Beşiktaş formasıyla çıksa daha rahat olurdu" sözleriyle hakeme sert çıkmıştı. Karardan endişe duyan bordo-mavililer, kritik mücadelede yeni bir hakem hatasıyla karşılaşmak istemiyor.
