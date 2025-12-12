CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Yine aynı hakem

Yine aynı hakem

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi Ali Şansalan oldu. Bu atama, bordo-mavili camiada şimdiden tartışmaları alevlendirdi. Geçmişte birçok maçta Trabzonspor'un tepkisini çeken ve geçen sezon Papara Park'ta oynanan 1-1'lik derbiyi de yöneten Şansalan yoğun eleştiri almıştı. Başkan Ertuğrul Doğan, "Sahaya Beşiktaş formasıyla çıksa daha rahat olurdu" sözleriyle hakeme sert çıkmıştı. Karardan endişe duyan bordo-mavililer, kritik mücadelede yeni bir hakem hatasıyla karşılaşmak istemiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yine aynı hakem
Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi Ali Şansalan oldu. Bu atama, bordo-mavili camiada şimdiden tartışmaları alevlendirdi. Geçmişte birçok maçta Trabzonspor'un tepkisini çeken ve geçen sezon Papara Park'ta oynanan 1-1'lik derbiyi de yöneten Şansalan yoğun eleştiri almıştı. Başkan Ertuğrul Doğan, "Sahaya Beşiktaş formasıyla çıksa daha rahat olurdu" sözleriyle hakeme sert çıkmıştı. Karardan endişe duyan bordo-mavililer, kritik mücadelede yeni bir hakem hatasıyla karşılaşmak istemiyor.
İşte F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki kalan maçları
Fenerbahçe Norveç'te doludizgin!
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
CANLI | Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması! Liderler Tarafsızlık Anıtı'na çelenk bıraktı
F.Bahçe ilk 8'e emin adımlarla gidiyor!
F.Bahçe'nin kasası doldu taştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Müthiş oynadık Müthiş oynadık 02:51
Kerem şov yaptı Kerem şov yaptı 02:50
Norveç'te Samba Norveç'te Samba 02:49
Sakin ve akıllı! Sakin ve akıllı! 02:43
Kedi-fare oyunu Kedi-fare oyunu 02:42
Tebrikler F.Bahçe Tebrikler F.Bahçe 02:39
Daha Eski
7 ismi değiştirdi 7 ismi değiştirdi 02:38
4x4'lük Fener 4x4'lük Fener 02:37
PFDK cezaları açıklandı! PFDK cezaları açıklandı! 01:58
Avrupa Ligi'nde 6. haftanın somuçları Avrupa Ligi'nde 6. haftanın somuçları 01:58
Avrupa Ligi'nde 6. haftanın somuçları Avrupa Ligi'nde 6. haftanın somuçları 01:56
PFDK cezaları açıklandı! PFDK cezaları açıklandı! 01:54